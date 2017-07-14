ADD’den 15 Temmuz açıklaması

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez'inden 15 Temmuz'a ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye, 'şeyhler, dervişler, müritler' ülkesi oldukça, 15 Temmuz'ların yaşanması her zaman olanaklıdır, çare Atatürk'ün Laik ve demokratik Cumhuriyetini yeniden yaşama geçirmektir" denildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkez’inden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye, ‘şeyhler, dervişler, müritler’ ülkesi oldukça, 15 Temmuz’ların yaşanması her zaman olanaklıdır, çare Atatürk’ün Laik ve demokratik Cumhuriyetini yeniden yaşama geçirmektir.

CIA DESTEĞİYLE, BAŞTA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ OLMAK ÜZERE, DEVLETİN NEREDEYSE TÜM KURUMLARINA SIZAN FETÖ

15 Temmuz 2016 gecesi, CIA desteğiyle, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, devletin neredeyse tüm kurumlarına sızan FETÖ mensuplarınca yapılan darbe girişiminin yıldönümünde, bu girişimi yapanları ve buna fırsat hazırlayanları bir kez daha lanetliyoruz.

BAŞTA CUMHURBAŞKANI OLMAK ÜZERE, HÜKÜMETİN YETERLİ DERSLERİ ÇIKARMADIKLARI GÖRÜLMEKTEDİR

15 Temmuz, ülkemiz için çok önemli derslerle doludur. Başta Atatürk’ün kan pahasına kurduğu TBMM olmak üzere, kamu kurumlarının bombalanması, ordumuzun zaaf içinde gösterilmeye çalışılması, emniyet güçlerinin karşı karşıya getirilmesi kabul edilemez olaylardır.

Bu olaydan, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, hükümetin yeterli dersleri çıkarmadıkları görülmektedir.

BİR ÜLKEDE YAŞANAN OLUMLU-OLUMSUZ TÜM OLAYLARDAN EN BAŞTA ‘SİYASİ İKTİDAR SORUMLUDUR.’

Bunun birinci göstergesi, Anayasa değişikliği ile darbe girişimine karşı direnen Gazi Meclis’in yetkilerinin kaldırılması ve egemenliğin tek kişide toplandığı bir tek kişi rejimine geçilmesi olmuştur. Böylece ülkemiz, tek kişinin kandırılması halinde yaşanabilecek facialara açık hale gelmiştir.

İkinci göstergesi ise 1923’lerde Mustafa Kemal önderliğinde inşa edilen uluslaşma sürecini yıkmaya yönelik “devrim karşıtıö çabaların devam ediyor olmasıdır. Biliyoruz ki, bir ülkede yaşanan olumlu-olumsuz tüm olaylardan en başta ‘siyasi iktidar sorumludur.’

YAŞ’TA ‘İRTİCAİ FAALİYETLERDE BULUNDUĞU’ TESPİT EDİLEN SUBAYLARIN TASFİYESİ ENGELLENMİŞTİR

Hepimiz biliyoruz ki, AKP iktidarı boyunca Yüksek Askeri Şura toplantılarında ‘irticai faaliyetlerde bulunduğu’ tespit edilen subayların tasfiyesi engellenmiştir.

ORDUMUZ İÇİNDE ATATÜRK DEVRİMLERİNE VE DEMOKRASİYE BAĞLI SUBAYLARIMIZ TASFİYE EDİLDİ

Daha da kötüsü; iktidarın yabancı istihbarat örgütleri ve Fethullahçı yapı ile birlikte el ele sürdürdüğü Ergenekon-Balyoz operasyonlarıyla, Ordumuz içinde Atatürk Devrimlerine ve demokrasiye bağlı subaylarımız tasfiye edilerek dengeler alt üst edilmiş, devrimci uyanıklık örselenmiştir.

AFİŞLERİN BİRÇOĞUNDA, YİNE ORDUNUN HEDEF ALINDIĞINI, SORUMLULUĞUN TSK’YA YIKILMAYA ÇALIŞILDIĞINI GÖRÜYORUZ.

Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde sokaklara asılan afişlerin birçoğunda, yine ordunun hedef alındığını, acziyet içinde gösterilmeye çalışıldığını, ordu ile halkımız arasındaki güven duygularının sarsılmaya çalışıldığını ve sorumluluğun TSK’ya yıkılmaya çalışıldığını görüyoruz.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’Nİ ZAYIF DÜŞÜRMEK FETÖ’NÜN AMAÇLARINDAN BİRİYDİ

Oysa, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni zayıf düşürmek FETÖ’nün amaçlarından biriydi. Siyasi iktidar, geçen bir yıllık süre içerisinde yaptığı uygulamalarla TSK’nın tüm kurum ve kuruluşlarını ortadan kaldırarak, kendisi de orduyu zayıf düşürecek adımlar atmıştır.

BUGÜN YAPILMASI GEREKENLER ŞUNLARDIR

Her türlü etnik, mezhepsel ayrıştırıcı politikalar bir kenara bırakılmalı, Cumhuriyet rejiminin sağladığı eşitlik ve özgürlük olanaklarına sıkı sıkıya sarılmalı, bu anlamda, 16 Nisan halk oylaması ile saraya verilen egemenlik, saraydan alınarak yeniden Türk Milletine verilmelidir.

PKK, IŞİD, FETÖ GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI ORTAK TAVIR

Siyasi partiler başta olmak üzere, demokratik kitle örgütleri ve tüm kişi ve kurumlar, PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütlerine karşı ortak tavır alabilmeli, terör uzantıları tüm kamu kurumlarında tespit edilmeli, ancak bu kişilerin yerlerine yeni bir siyasal İslamcı anlayış yerine, kıdem ve liyâkatı gözeten, hakkaniyetli, yurtsever, Cumhuriyet değerlerine bağlı kadrolar getirilmelidir.

TSK’NIN KURUMSAL VARLIĞI VE ONURU ÖZENLE GÖZETİLMELİDİR

TSK’nın kurumsal varlığı ve onuru özenle gözetilmelidir. Yaşadığımız kriz bölgesinde güçlü bir TSK’nın Türkiye’nin en önemli güvencesi olduğu unutulmamalıdır.

CUMHURİYETİMİZİN KURUCU İLKELERİNİ VE ULUSAL-ÜNİTER DEVLETİ SAVUNMAK ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ OLMALIDIR

Ve son olarak: Bağımsız yargıyı oluşturmak, üniversiteleri laik, bağımsız ve sorgulayan bir konuma getirmek, toprak bütünlüğümüzü, Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerini ve Ulusal-Üniter devleti savunmak öncelikli hedeflerimiz olmalıdır.” DHA