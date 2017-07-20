ADD’den Burhan Kuzu’ya cevap!

AKP Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, FETÖ lideri Gülen'in Erdoğan ile olan fotoğrafının, "Atatürkçü Düşünce Derneği konferansında" başlığıyla Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu montajlanmış halini paylaşınca tepkiyle karşılaşmış ve paylaşımını kaldırmıştı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nden bu paylaşıma tepki geldi.

Burhan Kuzu skandal paylaşımdan sonra kendini “Yeteri kadar kaldı ve amaç hasıl oldu. Hep onlar mı uyduracak biraz da biz uyduralım” sözleriyle savunmuştu. Söz konusu montajlı fotoğrafla ilgili olarak, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı. “Atatürkçüleri yıldıramazsınız” başlıklı açıklamada, “Bu durum derneğimizin kişilik haklarına açık bir saldırıdır” denilerek Kuzu’nun paylaşımı eleştirildi.

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ADD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli Yurtseverler,

Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarının yeni bir saldırısı ile karşı karşıyayız.

Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümünde bir yol gösterici olduğunun artık tüm toplum kesimlerince ağırlıklı bir biçimde benimsenmesi nedeniyle ne yapacağını şaşıran zihniyet, devrime sahip çıkma azmimiz karşısında aciz kalmış ve hileli yollara başvurmayı yeğlemektedir.

Plânlı ve sinsi bir çalışma ile, o devrim ve ilkeleri yok etmek çabası içinde olanların saldırısı, bu kez yine bir iktidar milletvekili olan Burhan Kuzu'dan gelmiştir.

Bu kişi tarafından; FETÖ Lideri Gülen ile Erdoğan'ın birlikte, yan yana olduğu bir fotoğrafta Erdoğan'ın yerine K. Kılıçdaroğlu montajlanmak suretiyle konulmuş, montajlı resmin altına da “Yıl 1994. SSK Başkanı K. Kılıçdaroğlu, Fetullah Gülen'le birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği Konferansında” demek suretiyle sosyal medyada paylaşılmıştır. Böylece, Cumhuriyet düşmanı bir terörist başı ile derneğimiz ilişkilendirilerek itibarsız kılınmak istenmiştir.

Bu durum derneğimizin kişilik haklarına açık bir saldırıdır.

Burhan Kuzu'yu şiddetle kınıyoruz.

Suç unsuru paylaşım ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunacağımızı ve ayrıca da Derneğimizin Tüzel Kişiliğine ve kişilik haklarına yapılmış olan bu densiz ve saygısız montaj ve yalan yakıştırma nedeniyle yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Tekrar ediyoruz, Atatürkçüleri yalanla, dolanla karalayamazsınız. Atatürkçüleri yıldıramazsınız.

Bu mücadelemizde tüm Cumhuriyetçileri ve yurtseverleri yanımızda görmek istiyoruz.

Atatürkçü Düşünce Derneği”