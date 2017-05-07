Adil Öksüz’ün Cübbeli Ahmet ziyaretinin kayıtları yok oldu

15 Temmuz’un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz’ün, Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’ye cezaevinde yaptığı ziyarete ait kayıtlar kayboldu.

Sabah gazetesinin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, terör örgütü FETÖ’nün firari hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün 2012 yılında o dönem Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’yü ziyaret kayıtları ortadan kayboldu.

C übbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2012’de Adil Öksüz’ün kendisini Metris Cezaevi’nde ziyaret ettiğini belirtmişti. Ünlü, Öksüz’ün Fetullah Gülen’in selamını ve bir kitabını getirdiğini belirtmişti. İşte bu sır görüşmeyle ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ilginç tespitlere ulaştı.

‘EL YAZMASI BİR KİTAP GÖNDERDİ’

9 Eylül 2012’de gerçekleşen ziyarettin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izni ile gerçekleştirildiği anlaşıldı. İkilinin görüşme kayıtlarına ulaşmak isteyen savcılık kayıtların ortada olmadığını tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıtları kim ya da kimlerin yok ettiğini araştırmaya aldı. Soruşturma kapsamında Ahmet Mahmut Ünlü’nün de mağdur olarak ifadesine başvuracağı öğrenildi. Cübbeli Ahmet “Gülen şu an aranan Adil Öksüz ile mektup ve Gülen’in el yazmalı bir kitap gönderdi. Cezaevine gelen kitaplar kontrol edilirdi ancak Öksüz o gün kitabı doğrudan getirdi” demişti.