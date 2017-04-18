Adil Gür kendini savundu: İtibar kaybettim ama telafi edeceğim

Referanduma 48 saat kala yayımladığı "sandıktan %60.8 evet çıkacak" anketiyle tartışmalara konu olan araştırma kuruluşu AG'nin sahibi Adil Gür, "Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir" savunması yaptı. İtibar kaybettiğini belirten Gür "önümüzdeki seçimlerde bunu telafi edeceğiz" dedi.

RS FM’de Yavuz Oğhan’ın Bidebunudinle programına konuk olan A&G Araştırma’nın Genel Müdürü Adil Gür, anayasa değişikliği referandum sonucunu değerlendirdi. Referandumda yüzde 60.8 oranında ‘evet’ çıkacağını ortaya koyan anketin sahibi Gür, tahmininin tutmaması üzerine “Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir. Her seçimde de böyle yaparız. Seçmen aidiyeti referandumda geçerli değil demek ki.” dedi.

“İtibar kaybettiğini” kabul eden Gür, sonraki seçimlerde ‘bunu telafi etmeye çalışacaklarını’ belirtti.