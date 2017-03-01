‘Adil Öksüz fotoğrafı’na bilimsel açıklama

İhlas Haber Ajansı'nın yayınlandığı bu fotoğraf büyük dikkat çekmiş ve fotoğraftaki kişinin Adil Öksüz olup olmadığı merak uyandırmıştı. Ancak o kişinin Adil Öksüz olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı'nın yayınlandığı bu fotoğraf büyük dikkat çekmiş ve fotoğraftaki kişinin Adil Öksüz olup olmadığı merak uyandırmıştı. Ancak o kişinin Adil Öksüz olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

İHA tarafından bu sabah servis edilen, Londra’da çekildiği belirtilen ve Adil Öksüz’e benzerliğiyle tartışılan bir kişinin yer aldığı fotoğraftaki inceleme tamamlandı. A Haber’in istihbarat kaynaklarından edindiği bilgiye göre, fotoğraftaki kişinin terör örgütü FETÖ üyesi olmak suçundan aranan Adil Öksüz olmadığı anlaşıldı. İncelemelerde fotoğraftaki kişi ile Öksüz’ün kulak yapısının uyuşmadığına dikkat çekildi.



KULAK YAPISI UYUŞMADIA Haber’in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yapılan incelemeler sonucu Londra’da çekildiği belirtilen fotoğraftaki kişinin Adil Öksüz olmadığı ortaya çıktı. İncelemelerde fotoğraftaki kişi ile Adil Öksüz’ün kulak yapısının uyuşmadığı belirtildi.