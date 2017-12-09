Adil Öksüz için film gibi operasyon!

İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri İmamı olan ve 15 Temmuz gecesi darbe girişimimin yönetildiği Akıncı Üssü’nde yakalandıktan sonra serbest bırakılan Adil Öküz’ün bulmak için film senaryolarını aratmayacak bir operasyona imza attı. Polis,15 aracı film gibi bir operasyonla takibe aldı... İşte Sözcü'nün detaylarına ulaştığı operasyonun ayrıntıları...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; İstanbul, Ankara, Kayseri ve Hatay Emniyet Müdürlüklerine plakası belirlenen 15 aracın Adil Öksüz tarafından kullanmış olabileceği ya da kaçırılmasında kullanılabileceği yönünde değerlendirilme yapıldığı belirtilerek gizli ibareli bir talimat yazısı gönderildi. Aynı gün, belirlenen araçların izlenerek ses ve görüntü kaydının alınabilmesi için mahkeme kararı da çıkarıldı. Bu karar da emniyet birimlerine gönderildi. Mahkeme kararının ardından Emniyet Müdürlükleri illerinde özel bir ekip kurarak hemen harekete geçti.

SÖZCÜ film gibi operasyonun tutanaklarına ve ayrıntılarına ulaştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nin 15 Aralık 2016 tarihli kararının ardından görevlendirilen polisler 16-28 Aralık gecesi sahiplerine fark ettirilmeden araçları izleyebilmek için GPS cihazı yerleştirdi. İstanbul polisi Beylikdüzü, Başakşehir, Ümraniye ilçelerinde 10 araca, Ankara polisi 3 araca, Kayseri ve Hatay Emniyeti de birer araca GPS cihazı yerleştirerek takip etmek için uygun koşul aramaya başladı. Ancak 15 araçtan 3'üne ulaşılamadı.

ANKARA EMNİYETİ GECE HAREKETE GEÇTİ

Ankara Emniyeti'nden 8 emniyet görevlisi, 16 Aralık'ı, 17 Aralık'a bağlayan gece araçların bulunduğu adreslere gitti. İlk tespit edilen araca saat 23.45'te, ikinci araca 00.15'te, üçüncü araca da 00.40'ta GPS cihazı yerleştirildi. Ardından cihazların çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek bölgeden ayrıldı.

İSTANBUL’DA İŞLER UZUN SÜRDÜ

İstanbul polisinin işi ise biraz daha uzun sürecekti. Bunun nedeni ise araçların bulundukları adreslerde olmaması veya uygun şartların oluşmamasından kaynaklanacaktı. 19 Aralık'ta operasyona başlayan İstanbul polisi araçları izleyebilmek için GPS cihazlarını yerleştirmeye başladı. Her araca yerleştirilen cihaz ile ilgili ayrı ayrı tutanaklar oluşturularak takip başlatıldı. Cihazların yerleştirilmesi için gece geç saatlerde çalışma yapan polisler uygun ortamı yarattıklarında araçlara GPS'lerin montajını gerçekleştirdi.

HER ADIM İZLENDİ VE TUTANAK ALTINA ALINDI

Kayseri ve Hatay Emniyeti de titiz bir çalışma ile belirlenen araç ve şahısları takip etti. Araçların kimler tarafından kullanıldığı, hangi gün, hangi saatte, nereden nereye gittiği, gün gün izlendi ve tek tek tutanak altına alındı. Araçlar, 3 hafta boyunca izlendi ancak tüm bu çalışmalara rağmen Adil Öksüz'e ulaşılabilecek hiç bir ize rastlanmadı.

3 Ocak 2017'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı izleme ve takibin sonlandırılmasını istedi. Bunun ardından polis ekipleri araçlara takılan GPS cihazlarını yine aynı yöntemlerle kimseye fark ettirmeden bir gecede söktü.