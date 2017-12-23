Adil Öksüz’ün arkadaşının tabutuna ‘Düğünümüze hoşgeldiniz’ yazılı havlu koyuldu

Düzce'de, trafik kazasında ölen FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün arkadaşı 57 yaşındaki Prof. Dr. Hüdaverdi Adam'ın cenazesinde yakınlarının tabutun üstüne koyduğu havluda 'Düğünümüze hoş geldiniz' yazısı dikkat çekti.

Düzce’de, dün gece D-100 karayolunda aracını emniyet şeridine park edip yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ölen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam’ın cenazesi Adapazarı’na getirildi. Sakarya Üniversitesi’nden bu yıl emekli olan, geçen yıl Ağustos ayında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hüdaverdi Adam’ın cenazesi öğleleyin kent merkezindeki Orhan Camii’ne getirildi. FETÖ’nün firari imamı Adil Öksüz’ün arkadaşı olarak tanınan profesörün yakınları, cenazenin başında taziyeleri kabul etti.

TABUTA ‘DÜĞÜNÜMÜZE HOŞ GELDİNİZ’ YAZISI