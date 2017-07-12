Adil Öksüz’ün kaçırılmasındaki gizem

15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ elebaşı Gülen'den sonraki en kilit ismi olan Adil Öksüz'ün darbeden sonra yakalandığı halde yargının elinden kaçırılması, esrarengiz olaylardan biri olma özelliğini koruyor.

Hürriyet’in hükümete yakın kalemlerinden olan Abdulkadir Selvi, 9 maddede Adil Öksüz olayını yazdı.

İşte kurtarma operasyonu;

1- 15 Temmuz darbesi için 1 Kasım seçimlerinden sonra harekete geçiliyor. Adil Öksüz, 27 Aralık 2015 tarihinde Ankara'ya gelerek, darbeci askerlerle 12 toplantı yapıyor.

2- Kemalettin Özdemir tarafından 2012 yılında, devlete FETÖ'nün asker imamı olarak ismi verilen Adil Öksüz'ün izlenmediği anlaşılıyor. Adil Öksüz, izlense darbe çözülürdü. Adil Öksüz elden kaçırılmasa darbenin arkasındaki ilişkiler ağına ulaşılırdı. Her ikisi de yapılmadı.

3- Adil Öksüz, 16 Temmuz günü yakalanıp getirildiği Akıncı Kışla Jandarma Karakolu'nda polis memuru Serter Koçak tarafından teşhis ediliyor. Emniyet istihbaratta görevli Bilge Kağan Köksal'a sorduğu Adil Öksüz'ün FETÖ'nün mahrem imamlarından olduğunu öğrenen Serter Koçak, herkesin duyacağı şekilde, mahrem imam olduğunu ilan ediyor.

4- Serter Koçak, Adil Öksüz'ün FETÖ'nün mahrem imamı olduğu bilgisini Ankara Emniyeti'nde üst amiri olan Gökhan Yücel'e iletiyor. Gökhan Yücel ise bu bilgiyi Ankara Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Alp Arslan'a ulaştırıyor. Alp Arslan, bu bilgiyi Ankara Emniyet Müdürü ve vali ile paylaşmıyor. Ayrıca gereğini de yapmıyor. Ne oluyor?

5- Yeşilçam'a senaryo yazsanız ancak bu kadar olur. Adil Öksüz'le ilgili her şey ortaya çıkmış. Yetmemiş Adil Öksüz'ün tuvalette peçetelerin arasına sakladığı GPS cihazı Astsubay İsmail Uçar tarafından bulunuyor. Adil Öksüz bu cihazı ABD'ye gittiğinde aldığını söylüyor.

6- Ankara Emniyet'e götürülmek üzere polis aracına bindirilen Adil Öksüz, Erhan Cihangir isimli polis memuru tarafından araçtan indiriliyor.

7- Akıncı Kışla Jandarma Karakolu'ndan bu kez Adil Öksüz'ün de aralarında yer aldığı 11 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek oluyor. Bu kez Hakan Kutlu aracın dolu olduğunu belirterek Adil Öksüz'ü almıyor.

8- Adil Öksüz'ü kurtarma operasyonu götürüldüğü Ankara Batı Adliyesi'nde de devam ediyor. Savcılığa teslim edilirken, üzerlerinden çıkan eşyalarla ilgili tutanak tutulmuyor. Ama adliye nezarethanesindeyken Kazan Kışla Jandarma Karakol Komutanı Osman Gök'ün talimatıyla, cep telefonu bulunarak Adil Öksüz'e veriliyor. Adil Öksüz o kadar rahat ki, “O telefon değil, öbürü” diyor. Bu kez ikinci telefonunu veriyorlar. Adliye nezaretinde telefonla ulaşması gereken yerlere ulaşması sağlanıyor.

9- Savcılığa verilen listede Adil Öksüz'ün ismi askerler arasında yer alıyor. Jandarma karakolunda FETÖ'nün mahrem imamlarından olduğu ortaya çıkmasına rağmen, savcı ve hâkimliğe bildirilmiyor, üzerinden çıkanlarla ilgili tutanak teslim edilmiyor. Ama ne oluyor? Serbest bırakılınca üzerinde çıkanlar kendisine teslim ediliyor, “Bir eksiğin çıkarsa bizi ara” diyerek telefon numarası veriliyor. O da öylesine fütursuz ki, daha sonra arayıp Hava Kuvvetleri amblemi işlenmiş saatini soruyor.