Adıyaman’da tütün eylemcilerine TOMA’lı müdahale

Adıyaman’da gerçekleştirilen ‘tütün’ eylemine polis ve jandarma müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen torba yasada tütün ile maddenin geçmesinin ardından Adıyaman'da eylem düzenlendi.

Adıyaman Tütüncüler Pazarından Valiliğe yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

Adıyaman'da çevre illerden çevik kuvvet polisleri ve TOMA'lar geldi. Polis ekiplerine jandarma ekipleri destek verdi. Valiliğe yürümek isteyen grubun içerisindeki bazı kişilerin ise eylemi provoke etmeye çalıştıkları görüldü.

TOMA'lar gurubun dağılması konusundaki uyarısının ardından su ve biber gazıyla müdahale etti.

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHA