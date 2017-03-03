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Adıyaman’daki depremin ardından

Adıyaman’ın Samsat İlçesinde deprem nedeniyle yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar ilk önce çadırlara yerleşti, daha sonra ise çadırları sırtlayıp evlerine götürdü. Depremzedeler ayrıca AKP müziği çalıp Rabia işareti yaptı.
07:333 Mart 2017
Gündem
Adıyaman’daki depremin ardından
Adıyaman’ın Samsat İlçesinde deprem nedeniyle yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar ilk önce çadırlara yerleşti, daha sonra ise çadırları sırtlayıp evlerine götürdü. Depremzedeler ayrıca AKP müziği çalıp Rabia işareti yaptı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için AFAD tarafından çadırlar kuruldu.

FOTO:İHA - Vatandaşlar AFAD'ın kurduğu çadırları böyle taşıdılar.

FOTO:İHA – Vatandaşlar AFAD’ın kurduğu çadırları böyle taşıdılar.

Şehrin değişik yerlerinde kurulan çadırlara yerleşen vatandaşlar, kısa süre sonra çadırları sırtlayıp evlerine götürdü. İHA’nın haberine göre; ‘evet’ diyen depremzedeler AKP müziği çalıp Rabia işareti yaptı.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Devletin kendilerine sunduğu imkanlar nedeniyle yetkililere teşekkür eden vatandaşlar, çadırları tuvalet olmadığı gerekçesiyle evlerine yakın bölgelere götürdüklerini belirtti. Yetkililer de vatandaşların çadırları evlerine yakın noktalara götürmelerine izin verdi. (İHA)

 

Son güncelleme: 08:4503.03.2017
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