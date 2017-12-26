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AFAD ekipleri koku ölçümü yaptı: Cihaza tanımlı olmayan bir gaz

İstanbul Tuzla'da paniğe yol açan kokuya ilişkin bölgeyegiden AFAD ekipleri ölçüm yaptı. Ölçümde kokunun "cihaza tanımlı olmayan bir gaz" olduğu belirtildi.

00:2926 Aralık 2017
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AFAD ekipleri koku ölçümü yaptı: Cihaza tanımlı olmayan bir gaz
İstanbul Tuzla'da paniğe yol açan kokuya ilişkin bölgeyegiden AFAD ekipleri ölçüm yaptı. Ölçümde kokunun "cihaza tanımlı olmayan bir gaz" olduğu belirtildi.

İstanbul Tuzla’ya bağlı  İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde genizleri yakan kokunun kaynağı belirlendi.

“CİHAZDA TANIMLI OLMAYAN GAZ”

AFAD ekipleri cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde ilk belirlemelere göre, kokuya neden olan gazın ölçüm yapılan cihaza tanımlı olmayan bir gaz olduğu ve bu nedenle gazın kaynağının anlaşılamadığı öğrenildi.

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DHA

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Son güncelleme: 03:1126.12.2017
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