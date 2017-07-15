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Afrin sınırında hareketlilik: Fırtına obüsü gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısındaki Kilis’te sınıra fırtına obüs topları sevk edildi.

00:1615 Temmuz 2017
Gündem
Afrin sınırında hareketlilik: Fırtına obüsü gönderildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısındaki Kilis’te sınıra fırtına obüs topları sevk edildi.

Suriye’de terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısında bulunan Kilis'te sınıra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fırtına obüs topları sevk edildi.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis'in sınır hattındaki Elbeyli ilçesine fırtına obüs topları sevk edildi. Askeri tırların üzerine konulan fırtına obüsleri, terör örgütü PKK’nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına gönderildi. Fırtına obüslerinin 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı öğrenildi. İHA

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