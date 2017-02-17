Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve kamyonet çarpıştı. 3 kişinin ağır yaralandığı kaza sırasında otomobilde bulunan Volkan C. ile Aylin Ş., kaldırımda ambulansı beklerken böyle görüntülendi.

Ağır yaralı iki kişi ambulansı böyle bekledi

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve kamyonet çarpıştı. 3 kişinin ağır yaralandığı kaza sırasında otomobilde bulunan Volkan C. ile Aylin Ş., kaldırımda ambulansı beklerken böyle görüntülendi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan iki kişinin kaldırımda yatarak ambulansı beklediği görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mersin-Antalya D-400 karayolu Arpaçbahşiş Mahallesi’ndeki Yeniyol ışıklarında meydana geldi. Işıklara hızla girdiği ileri sürülen lüks bir otomobille, ekmek yüklü olduğu öğrenilen 33 KFM 16 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü Volkan C. (36), otomobilde bulunan Aylin Ş. (26) ile kamyonet sürücüsü Sezai Ş. yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Sezai Ş. Mersin’e, Volkan C. ile Aylin Ş. ise kaza yerine gelen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA