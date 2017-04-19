AGİT’in raporu olumsuz olursa Türkiye dışlanır!

Gözlemci heyetin, referandum raporu diplomasi dünyasında da kaygıya neden oldu. Süha Umar “Ülkemiz, uluslararası işbirliğinde artık yer almaz ortak askeri operasyonlara dahil edilmez” dedi

AGİT'in, referandumun tartışmalı olduğu yönündeki ön raporu, diplomasi dünyasında da kaygı yarattı. Emekli Büyükelçi Süha Umar, “Eğer AGİT'in kesin raporu da olumsuz çıkarsa, Türkiye uluslararası camiada dışlanır” dedi. İşte Umar'dan çarpıcı açıklamalar:

REFERANDUMUN MEŞRUİYETİ: AGİT raporu Türkiye'yi sıkıntıya sokar. Batı ve ABD, ‘Biz, referandum konusunda görüş bildirmek için kesin raporları bekleyeceğiz' dedi. Geçici raporlardaki olumsuz saptamaları da not ettiler. Bunun anlamı şudur: Kesin raporlar açıklanıncaya kadar referandumun meşruiyeti tanınmaz. Kesin raporlar olumlu sonuçlarla açıklanırsa, o zaman referandumun sonuçlarını meşru kabul ederler.

İŞBİRLİĞİ SONA ERER: Eğer kesin raporlar olumsuz çıkarsa, o zaman referandumun meşruiyeti Batı açısından tartışmalı olacaktır. Tanımıyoruz demezler, çünkü ülkenin iç işidir, ancak o ülkeye ona göre muamele ederler. Dışlarlar. İşbirliğini sınırlandırırlar. Ve durumu değiştirmeye zorlarlar. Ekonomi dahil her anlamda bunu yaparlar. Uluslararası kuruluşlarda dahi Türkiye'yi zora sokarlar.

LIKE MINDED COUNTRY: Ana AGİT raporu da olumsuz olursa, ortak operasyonlarda Türkiye'yi dışlarlar. Uluslararası jargonda bunun adı “Like minded country (Aynı şekilde düşünen ülkeler işbirliği yapar) biçimindedir. Bu tür tedbirleri almak zorunda kalacak göstergeleri var zaten. AB'den gelen açıklamalar bu yönde.

ÇIKIŞI TÜRKİYE ALEYHİNE: AGİT raporu, her şeyi etkiler. Bir ülke, bir ülkeler grubundan dışlanırsa, o ilişkiler her yönüyle sıkıntıya girer. Cumhurbaşkanı'nın AGİT'e karşı çıkışları da olumsuz etki yaratır. Batı dünyası bu tür çıkışları doğru algılamaz.