Ağlayarak anlattı! Herkes bu annenin isyanını konuşuyor

Ankara'da iki çocuk annesi Çağdaş G. K., mahkeme tarafından çocuklarından uzaklaştırma kararı çıkarılmasına isyan etti. Genç kadının isyanı sosyal medya ve çeşitli platformlarda günün konuşulan konularına girdi.

Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilerek iki çocuğundan uzaklaştırma kararı çıkarılan anne, karşı tarafın kendisini akıl hastanesine yatırmakla tehdit ettiğini söyledi.

Çağdaş G. K. davalı olduğu karşı taraftan akıl hastanesine yatırılarak oradan çıkarmama ve elektrik verileceği tehditleri aldığını söyledi. Bu haksızlığa dayanamadığını söyleyem Acılı anne instagram hesabı üzerinden canlı yayın yaptı.

İŞTE G.K.’NİN PAYLAŞIMI;

‘Bugün çocuklarımdan uzaklaştırma kararı çıkarıldı bana. Akıl sağlığımın yerinde olmadığı iddia ediliyor ve beni numune hastanesine yatırmaya çalışıyorlar.

Ve bunu bana karşı taraf söylemişti 1 ay önce istersen deneyelim seni akıl hastanesine sokarım çıkartmam ordan sağlıklı aklını orada kaybedersin elektrik verirler sana neye uğradığını şaşırırsın demişti lütfen bana yardım edin.

Çocuklarımdan ayrılmaya bu kadar haksızlığa dayanamıyorum. Burada adaletin zerresi kalmamış adaletlik bir şey yok. Hiçbiriniz buradan adalet beklemeyin artık. Bu ülkede adalet diye bir şey yok. Kadına adalet yok. Parası olmayana adalet yok.’