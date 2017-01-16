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Ahmet Hakan kravat taktı mı? Merak edilen soru cevabını buldu!

Kanal D Ana Haber'i sunmaya başlayan gazeteci Ahmet Hakan ile ilgili herkesin merak ettiği şey kravat takıp takmayacağıydı. Çok sorulan sorunun cevabı yanıt buldu.
19:4416 Ocak 2017
Gündem
Ahmet Hakan kravat taktı mı? Merak edilen soru cevabını buldu!
Kanal D Ana Haber'i sunmaya başlayan gazeteci Ahmet Hakan ile ilgili herkesin merak ettiği şey kravat takıp takmayacağıydı. Çok sorulan sorunun cevabı yanıt buldu.

Ahmet Hakan, bu akşam itibariyle Kanal D Haber’i sunmaya başladı fakat Hakan’ın bir konuda kararsız olduğu biliniyordu.

O da Ana haber bültenini sunarken kravat takıp takmayacağı konusuydu. Köşesinde de bunu dile getiren Hakan, izleyicilerin karşına kravat takarak çıktı.

ahmet-hakanİLGİLİ HABERAhmet Hakan bu akşam Kanal D Haber'i sunacak! Ama herkesin merak ettiği bir şey var!Ahmet Hakan bu akşam Kanal D Haber'i sunacak! Ama herkesin merak ettiği bir şey var!
Son güncelleme: 19:4516.01.2017
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