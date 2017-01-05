Arif Nihat Asya ve ‘Bayrak’ şiirini unutmadılar

Ünlü şair Arif Nihat Asya, ölümünün 42 yılında anılıyor. Çocukluğunda okul kitaplarından öğrendikleri 'Bayrak' şiirini unutmayan hayranları Arif Nihat Asya'yı sosyal medyada trend topik yaptı.

Ünlü şair Arif Nihat Asya, ölümünün 42 yılında anılıyor. ‘Bayrak’ şiiriyle tanınan Asya’nın bu şiiri ders kitaplarında da yer alıyordu. Ancak Milli Eğitim Bakanlağı kararı ile “iyiye, güzele, doğruya yöneltmediği” gerekçesiyle çıkarılmıştı.

Okul sıralarında bu şiiri öğrenenler şair Asya’yı unutmadı. Sosyal medyada ‘bayrak şiiri’ etiketi ile paylaşılan mesajlar trend topik oldu.

BAYRAK

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selâmlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder…

Gölgende bana da, bana da yer ver.

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:

Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düştüğümüz gün

Gölgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı

Yüksek yerlerde açan çiçeğim.

Senin altında doğdum.

Senin altında öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:

Yer yüzünde yer beğen!

Nereye dikilmek istersen,

Söyle, seni oraya dikeyim!