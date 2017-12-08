Ahmet Rasim Paşa Yalısı için suç duyurusu

Beykoz Kanlıca’da Serdar Bilgili’nin ailesi tarafından otel olarak işletilen boğaza nazır 119 yıllık tarihi Ahmet Rasim Paşa Yalısı’nın orijinal dokusu bozulduğu iddiasıyla koruma kurulu suç duyurusunda bulundu.

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın ailesine ait Sütiş'in Çengelköy'deki şubesinin faaliyet gösterdiği tarihi Abdullah Ağa Yalısı'ndaki restorasyon skandalının aynısının Serdar Bilgili'nin ailesine ait Arman Tekstil tarafından otel olarak işletilen tarihi Ahmet Rasim Paşa yalısında da yaşandığı ortaya çıktı. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, aynı Abdullah Ağa Yalısı'ndaki gibi tescilli tarihi yalıdaki onaylı restorasyon projesine aykırı uygulamaları yapanlar ve yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Geçtiğimiz yıl CHP'li İBB Meclis Üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam tarihi yalıdaki kaçak eklentiler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ancak “kovuşturmaya” yer olmadığına karar verilmişti. Şimdi ise koruma kurulunun talebi üzerine suç duyurusu yapılması gündemde.

BİLGİLİ AİLESİNE KİRALANDI

Rasim Paşa yalısındaki restorasyonu mahkeme koridorlarına taşıyan olay şöyle gelişti:

Beykoz Kanlıca'da mülkiyeti Vakfılar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve 1898 yılında inşa edilen boğaza nazır Ahmet Rasim Paşa Yalısı 1970 yılında 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi. 2000 yılında 27 yıllığına o tarihte Serdar Bilgili'nin de ortak olduğu Arman Tekstil şirketine kiralandı. Bilgili şu an Arman Tekstil'in yönetiminde değil ancak şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bilgili'nin kuzeni Alişan Arıkan. 2001 yılında yalı için hazırlanan restorasyon projesi koruma kurulu tarafından uygun bulundu. Yalı, restore edildikten sonra 2004 yılında Ajia adıyla butik otel olarak hizmete açıldı.

12 YIL SONRA KAÇAĞI GÖRDÜLER

12 yıl sonra İstanbul 6 Numaralı Koruma Kurulu 17 Ağustos 2016 tarihli kararı ile otele dönüştürülen yalıda restorasyon projesinden farklı uygulamalar yapıldığını tespit ederek 3 ay içinde otelin onaylı projesine uygun hale getirilmesine karar verdi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarihin yalıda yaptığı denetimde çatıda 100 metrekare kaçak alan oluşturulduğu, içerideki kat planlarının bozulduğunu yani aykırılıkların devam ettiğini tespit etti. Kurul da yalı ile ilgili en son geçtiğimiz nisan ayındaki toplantısında, verilen süre içinde tescilli yapıda tespit edilen aykırı uygulamalar giderilmediği için aykırı uygulamaları yapanlar ve yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasının istenilmesine karar verdi.