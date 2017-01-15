Ahmet Türk, Silivri’den Elazığ Cezaevi’ne nakledildi

Mardin'de, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün bulunduğu Silivri Cezaevi'nden bugün çıkarılarak, Elazığ Cezaevi'ne nakledildi.

Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklandıktan sonra görevden alınan ve sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi gündemde olan Mardin Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ahmet Türk’ün bugün sabah saatlerinde bulunduğu Silivri Cezaevi’nden çıkarıldı. Türk’ün, Elazığ Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından son olarak gündeme getirilen sağlık sorunları nedeniyle önümüzdeki Çarşamba günü sağlık raporu için heyete girmesi beklenen Ahmet Türk’ün avukatları, daha önce yaptıkları başvuruda, davasının görüleceği Mardin’e yakın olan Diyarbakır’a nakledilmesini istemişti.

Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı da dün bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden Elazığ Cezaevi’ne sevk edilmişti.

DHA