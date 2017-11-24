Ahtapot Gönüllüleri Derneği vatandaşlara umut oldu

Bir grup gönüllünün oluşturduğu dernek kolları sıvadı. Vatandaşlardan topladıkları giysi, ayakkabı, kitap ve oyuncakları temizledikten sonra ihtiyacı olan kişilere ulaştıracaklar. Dernek 'Kapımız herkese açık' diyor.

Kimsesiz çocuklardan, sokakta aç kalan köpeklere, evsiz insanlardan, engelli bireylere kadar bir çok alanda sosyal sorumluluk ve sivil dayanışma projelerine imza atan Ahtapot Gönüllüleri Derneği yeni projeleri ile daha çok ihtiyaç sahibine ulaşacak. MDM diye kısalttıkları “Malzeme Değerlendirme Merkezi”ni faaliyete geçirmeye hazırlanan gönüllüler MDM projesi ile her türlü ihtilaç fazlası giysi ayakkabı kitap ve oyuncaları temizledikten sonra paketleyerek ihtiyacı olan kişilere ulaştıracak. Projeşi İhtiyaç sahipleri ile ihtiyacı karşılamak isteyen kişiler ve kurumların buluştuğu online bir platform olan İhtiyacharitasi.org ile ortaklaşa yürüten Ahtapot Gönüllüleri vatandaşlardan destek bekliyor. Bir grup gönüllünün bir araya gelmesiyle kurulan Ahtapot Gönüllüleri Derneği, İhtiyaç Haritası ile birlikte “Malzeme Değerlendirme Merkezi” projesini hayata geçirmek için 39. Vodafone Maratonu’nda da koşarak proje için destek istedi.

Gönlünde iyilik ve sevgi olan herkese açık kapımız

Ahtapot Gönüllüleri amaçlarını şöyle anlatıyor: Türkiye’yi ve dünyayı daha yaşanabilir, daha adaletli, daha mutlu ve daha çok gülümsemenin olduğu bir yer haline getirmek olan insanlardan müteşekkil bir topluluğuz. Gönlünde iyilik ve sevgi olan herkese açık kapımız. Her türlü fikir, destek ve yardım için peşinen teşekkür ederiz. Malzeme Değerlendirme Merkezi’nin öngördüğümüz açılış tarihi Ocak ayı ortası. Açıldığı andan itibaren kitap, giysi, oyuncak ve ayakkabı kabulüne başlayacağız.

Ahtapot Gönüllülere destek olmak için http://bagis.ahtapotgonulluleri.org internet sitesine girmeniz yeterli.