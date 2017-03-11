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Aile Bakanı Kaya Almanya’da referandum çalışması yaptı

Almanya ve Hollanda ile yaşanan 'miting' krizinin ardından anamuhalefet partisi CHP, Avrupa'daki tüm programlarını iptal etti. Ancak hükümet partisi AKP çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Aile Bakanı Almanya'da gurbetçileri ziyaret ederek onlardan 'evet' oyu vermelerini istedi.
16:3411 Mart 2017
Gündem
Aile Bakanı Kaya Almanya’da referandum çalışması yaptı
Almanya ve Hollanda ile yaşanan 'miting' krizinin ardından anamuhalefet partisi CHP, Avrupa'daki tüm programlarını iptal etti. Ancak hükümet partisi AKP çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Aile Bakanı Almanya'da gurbetçileri ziyaret ederek onlardan 'evet' oyu vermelerini istedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya’nın Düsseldorf Başkonsolosluğumunda düzenlenen törene katıldı. Bakan Kaya burada bu ülkede, gurbetçi vatandaşlarımızın üye olduğu sivil toplum örgütü üyeleriyle buluştu. Kaya burada gurbetçilerden referandumda ‘evet’ oyu vermelerini istedi.

“REFERANDUMU KONUŞTUK”

Program hakkında twitter hesabından bilgi veren Bakan Kaya “Almanya’da güne Duisburg’da esnaf vatandaşlarımızı ziyaret ederek başladık. Sıcak bir şekilde karşılandık, referandumu konuştuk.
Hem yaşadıkları ülkelere hem anavatanlarına değer katan insanlarımıza, 16 Nisan’ın önemini ve kıymetini anlattık” dedi.

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Son güncelleme: 16:4011.03.2017
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