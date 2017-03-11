Aile Bakanı Kaya Almanya’da referandum çalışması yaptı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya’nın Düsseldorf Başkonsolosluğumunda düzenlenen törene katıldı. Bakan Kaya burada bu ülkede, gurbetçi vatandaşlarımızın üye olduğu sivil toplum örgütü üyeleriyle buluştu. Kaya burada gurbetçilerden referandumda ‘evet’ oyu vermelerini istedi.
Program hakkında twitter hesabından bilgi veren Bakan Kaya “Almanya’da güne Duisburg’da esnaf vatandaşlarımızı ziyaret ederek başladık. Sıcak bir şekilde karşılandık, referandumu konuştuk.
Hem yaşadıkları ülkelere hem anavatanlarına değer katan insanlarımıza, 16 Nisan’ın önemini ve kıymetini anlattık” dedi.