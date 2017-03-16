Aile Bakanı Kaya, hedeflerinden sadece birini gerçekleştirdi

Aile Bakanlığı, 2016 Faaliyet Raporu'nu yayımladı. Rapora göre '81 ilde mevlit okutma' hariçinde diğer hedeflerin hiçbirine ulaşılamadı.

Hollanda'da katılacağı referandum etkinliğinin engellenmesi üzerine Ankara ile Avrupa arasında çıkan krizin baş aktörü konumuna gelen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın yönettiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2016 Faaliyet Raporu yayımlandı. Raporda birçok hedefin gerçekleştirilme oranı “sıfır” olarak belirtildi. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerin haklarının korunması ile ilgili bakanlık birimi hedeflerinden sadece 1'ine ulaştı. Sadece “Çanakkale Zaferi için 81 ilde mevlit okutma” planı gerçekleşebildi. “Sıfır”ın gerekçesi ise 15 Temmuz şehitleri ve gazilerine yoğunluk verilmesi ve ülke genelindeki yasın uzun sürmesi ile açıklandı. Bakanlık genel başarısızlığı ise “çalışanların motivasyonunun düşük olmasına” bağladı.

2017'de başlanacak

Cumhuriyet gazetesinden Şeyma Paşayiğit’in aktardığı rapora göre, “Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için ulusal eylem planı”, “ücretsiz özel kreş ve gündüz bakımevi hizmetinden yararlanan çocuk oranı”, “hizmetlerden memnuniyet oranı”, “bakım, koruma ve rehabilitasyon kuruluşlarındaki hizmetlerin standartlara uygunluk oranı”, “çocuk destek ve gelişim programının uygulama oranı”, “Aile Sosyal Destek Programı danışmanı ile ilişkilendirilen aile oranı”, “boşanma danışmanlığı alanların sayısı” gibi alanlarda artış hedefine ulaşılamadı. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile Sosyal Destek Programı danışmanı ile ilişkilendirilen aile oranı yüzde sıfırda kaldı. Hedeflere ulaşamamaya ise “hane ziyaretlerine 2017'de başlanacak” gerekçesi sunuldu. Boşanma danışmanlığı alanların sayısındaki hedeflere de ulaşılamadı. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü performans raporunda yer alan ‘Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi ulusal eylem planı', ‘Bakım, koruma ve rehabilitasyon kuruluşlarındaki hizmetlerin standartlara uygunluk oranı' ve ‘Çocuk destek ve gelişim programının uygulama oranı' da yüzde sıfırda kaldı.

Bakan Kaya’nın karnesi: 476 istismar

Bakan Kaya'nın bakanlığı döneminde verilere göre en az 476 kız çocuğu cinsel istismara uğradı, çocuk istismarı ile erken yaşta evliliklerden dolayı çocuk intiharları arttı. Eğitim Sen'in Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu'na göre; 2016 yılında 600 bin kız çocuğu okula gidemedi.

Bakan Kaya'nın 17 Kasım 2015'te başlayan görevinden bugüne kadar geçen sürede en az 455 kadın, cinayete kurban gitti. Geçen yıl işlenen cinayetlerin yarısı OHAL döneminde gerçekleşirken; Türkiye, ‘cinsiyet eşitliği' sırasında 144 ülkeden 125. sıradan 130. sıraya geriledi.

2016 yılında her gün ortalama 358 kadın, şiddet gördüğü gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine başvurdu. Şiddet gören, hayatları ciddi ve yakın tehdit altındaki 41 bin 955 kadın hakkında “Geçici Koruma Altına Alma” kararı verildi. 2015-2017 yılları arasında, şiddet gördükleri gerekçesiyle Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında “geçici koruma tedbiri” verilen ve “Çağrı Üzerine Koruma” usulüyle korundukları belirtilen 20 kadın ise “ani gelişen olaylar sebebiyle” polise çağrıda bulunamadan erkek şiddeti nedeniyle öldürüldü. Bakanlığın, sıfır çeken performanslarındaki en büyük gerekçe olan ‘15 Temmuz darbe girişimi'nden sonra birçok kadın ve çocuklar için faaliyet yürüten derneklerin kapısına, OHAL kapsamında kilit vuruldu.