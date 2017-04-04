Aile Bakanı’nın kız kardeşi İstanbul’un ihale kraliçesi oldu

Hollanda krizinde sınır dışı edilen Fatma Kaya’nın adı, Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde gündeme geldi. Kızkardeşi Sümeyye, haksız ihale almakla suçlandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kız kardeşinin aldığı ihaleler tartışma konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fatih Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi Nazmiye Sümeyye Sayan'ın, 2015-2016 yıllarında Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin açtığı 3 ayrı “psikolojik destek hizmeti” ihalesinden toplam 1 milyon 30 bin TL'lik iş almıştı. Sayan'ın, bu kez de 752 bin TL'lik ihaleyi alan firma ile bağlantısı çıktı.

İKİ ŞİRKET BAĞLANTILI

Olay, Gaziosmanpaşa Belediyesi 2016 gelir-giderler ile denetim raporuna CHP grubu tarafından yazılan muhalefet şerhi ile ortaya çıktı. İddiaya göre Gaziosmanpaşa Belediyesi “2016 yılı Aile Danışma Merkezi terapi seansları hizmet alım işi” için bir ihale açtı. 8 bin seans için ortalama maliyet 760 bin lira olarak belirlendi. Açılan ihale, 752 bin liraya Terapi Eğitim ve Sağlık Şirketi'ne verildi.

Bakan Kaya'nın kız kardeşine ait firma (Digimed) ihale dışı kaldı ancak ihaleyi alan şirketle yakın ilişkileri tespit edildi. İhaleyi alan Terapi Limited Şirketi'nin, 20.04.2016 tarihinde Digimed Limited Şirketi'nin iş bitirme belgesini kullandığı, aralarında yapılmış tasdiksiz 300 bin TL'lik sözleşme olduğu belirlendi. İnceleme sonucunda Terapi ve Digidem şirketlerinde çalışan psikologların da aynı psikologlar olduğu tespit edildi.

‘ADRESE TESLİM İHALE'

Muhalefet şerhini yazan CHP Gaziosmanpaşa Meclis Üyesi Cengiz Aydoğdu bu durumun yasal ve etik olmadığını vurguladı. Aydoğdu, “Bunlar kardeş firma. İş bitirme belgeleri ortak birbirleri ile paslaşmışlar. Psikologları da ortak. Bu ihaleler adrese teslim. Bir ihalede sadece 8 bin seans var. Bu kadar yüksek terapi hizmeti büyük bir devlet hastanesinin psikiyatri servisinde bile verilmez” yorumunda bulundu.

‘BU, YASAYA DA AYKIRI'

Fatih Belediyesi meclis üyesinin Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden ihale almasının önünde bir engel bulunmadığını ancak Bakan Kaya'nın kız kardeşinin aynı zamanda İBB meclis üyesi de olduğunu belirten CHP'li Cengiz Aydoğdu, “İBB meclis üyelerinin ilçelerden ihale alması yasaya uygun değil. Etik hiç değil” ifadesini kullandı.

752 bin liralık işi alan firmayla bağlantısı çıktı.

Sümeyye Sayan, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden bir yılda 1 milyon liralık ihale almıştı. Son 752 bin liralık ihaleyi alan şirkette çalışan psikologlar, Sayan'nın personeli çıktı.