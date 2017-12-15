Ailesini öldürüp intihar etmişti…

Kayseri'de eşi ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihara kalkışan Erol Adıyaman, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Olay, 2 gün önce Merkez Melikgazi ilçesi Taceddinveli Mahallesi Deliklitaş Caddesi Alan Apartmanı’nda meydana geldi.

Evde alkol alan Erol Adıyaman, bu nedenle tartıştığı eşi Safiye Adıyaman ile çocukları Selenay, Nazlı Nur ve 3 yaşındaki Çınar Berk’i boğazlarını keserek öldürdü.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Adıyaman daha sonra evi ateşe verip, ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Elindeki bıçağın üzerine düşerek ağır yaralanan ve duran kalbi gelen sağlık ekibinin yaptığı kalp masajı ile yeniden çalıştırılan Erol Adıyaman, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren Erol Adıyaman, bugün hayatını kaybetti.