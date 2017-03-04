AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Allah sağlık verirse belki Binali bey bu modele geçtiğimizde Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olur" dedi.

AKP’li Mehmet Ali Şahin: Binali Bey, belki Cumhurbaşkanı Yardımcılarından biri olur

AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Allah sağlık verirse belki Binali bey bu modele geçtiğimizde Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olur" dedi.

AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük’ün Safranbolu İlçesi’nde bir çay bahçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “‘Hayır’ diyerek Binali Yıldırım’ı koruyoruz, koltuğunu korusun istiyoruz” diye yaptığı konuşmasını hatırlatarak şöyle dedi:

“Bir defa Binali beyin koltuk merakı yok. İnşallah bu anayasa değişikliği halkımızın onayından geçtiğinde Allah sağlık verirse belki Binali bey bu modele geçtiğimizde Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olur. Bilemem. Bu sayın Cumhurbaşkanının bileceği bir iştir. Ama, ‘Biz Binali beyin koltuğunu korumak için ‘hayır’ diyeceğiz’ diyen Kılıçdaroğlu’na katılmıyorum. Aslında o kendi koltuğunu korumak için buna ‘hayır’ diyor.”

BAYKAL’A TEŞEKKÜR

Şahin, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Almanya programını iptal etmesiyle ilgili ise “Deniz Baykal Türkiye’den 2 bakana izin verilmemesini protesto etmek amacıyla orada yapacağı toplantıyı iptal etmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz, bu onurlu davranışı için. Bu mesele artık devlet meselesi, vatan meselesi, ülke meselesi haline gelmiştir. Sana ne oluyor ey Almanya, ey Batı? Asıl tepkiyi, asıl dersi Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız verecektir. Onların da onuruna dokunmuştur bu” diye konuştu.

DHA