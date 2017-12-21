Ak Tarhana eksik çıktı

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından satılan ‘’Ak Tarhana’’ yarı yarıya eksik gramajlı çıktı.

500 gramlık tarhana, 255 gram geldi. Tarhanayı alan bir vatandaş, “Bu yarım kilo olamaz” diyerek tarttırdı, paketin üzerinde 500 gram yazmasına rağmen, tarhananın 255 gram olduğunu gördü.

Vatandaşın 10 lira 90 kuruşa aldığı tarhana paketini SÖZCÜ de tarttırdı. ‘'Ak Tarhana'', tartıların hepsinde 255 gram çıktı.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ürünlerini “Tarım Kredi Birlik” pazarlıyor. Ürünler kooperatif ürünlerini satan marketler ile, Genel Müdürlük binasının altındaki kantinde satılıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin pazarlamadan sorumlu yetkilileri, 500 gram yerine 255 gram çıkan Ak Tarhana'nın “Üretim hatası” olduğunu savundu.