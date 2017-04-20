AKAM Başkanı Kemal Özkiraz: AK Parti’nin oyu yüzde 40’a düştü

16 Nisan referandumu sonrası şirketini kapatacağını açıklayan Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, katıldığı televizyon programında, referandum sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özkiraz, "Problemimiz sandıktan ne çıktığı değil, sandığa ne girdiği. Sandığa giren çıkmadı zaten problem burada. Hayır oyları yüzde 53'ün çok üzerinde" dedi.

KRT’de Çağlar Cilara’ya konuk olan şirketini kapatma kararı alan AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, sandıktan yüzde 53’ün üzerinde hayır oyunun çıktığı iddiasında. Yüzde yüz hile yapıldığından yüzde yüz emin olduğunu söyleyen Özkiraz, “Sandığa giren çıkmadı, problem burada” dedi.

İşte Özkiraz’ın ilginç açıklamaları:

“YÜZDE YÜZ HİLE YAPILDI, YÜZDE YÜZ EMİNİM”

“Şaibeli demek doğru düzgün yapılıp yapılmadığı belli olmadığı anlamındadır. Bu seçim şaibeli değil, bu seçim yüzde yüz hileli bir seçimdir, yüzde yüz eminim. Problemimiz sandıktan ne çıktığı değil, sandığa ne girdiği. Adalet Kalkınma Partisi sandıktan çıkanı değil, sandığa giren millet iradesini yok sayıyorlar. Sandığa giren çıkmadı zaten problem burada. Sandığa giren belli, sandığa net olarak hayır girdi.”

“AK PARTİ’NİN OYU YÜZDE 40’A DÜŞTÜ”

“Bizim tahminimiz yüzde 53 hayırdı. Yüzde 53’ün çok üzerinde hayır çıktı. Ak Parti’nin oyları yüzde 40. Ak Parti güçlü olduğu her yerde oy kaybetti.”