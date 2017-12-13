Akaryakıt tankeri küçükbaş hayvan sürüsüne daldı! Çoban öldü, 30 hayvan telef oldu

Malatya-Gölbaşı Karayolunda bir akaryakıt tankerinin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu çoban hayatını kaybetti 30 hayvan ise telef oldu.

Malatya-Gölbaşı Karayolu Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada Sıddık Kızıl (52) yönetimindeki 33 B 4670 akaryakıt yüklü tanker, küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Feci kazada, çoban Sürmeli Deli (66) tankerin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybederken 30 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

Tanker sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, Erkenek Muhtarı Cengiz Yalvaç, aynı bölgede daha öncede benzeri ölümlü kazaların yaşandığını ifade ederek “Araçlar bu yolda çok hızlı seyrediyorlar. Bölge halkı olarak yetkililerden, bu yola elektronik denetim sistemi yapılmasını istiyoruz. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmasını istemiyoruz” dedi.

Kaza sonrası hayatını kaybeden çobanın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, sürünün çoban köpeği ise uzun süre kaza yerinden ayrılmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA