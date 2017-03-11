Akdeniz kıyılarında dev balina balıkçı teknesine çarptı

Akdeniz kıyılarında avdan dönen balıkçıların karşısına dev bir balina çıktı. Dehşete düşen 3 balıkçı son anda yaptıkları geri manevra ile hem canlarını hem de tekneyi kurtardılar.

Akdeniz kıyılarında avdan dönen balıkçıların karşısına dev bir balina çıktı. Dehşete düşen 3 balıkçı son anda yaptıkları geri manevra ile hem canlarını hem de tekneyi kurtardılar.

Akıl almaz olay Hatay Dörtyol kıyılarında meydana geldi. 25 yıldır Dörtyol’da balıkçılıkla uğraşan Mustafa Oktay , 3 arkadaşı ile birlikte avlanmaya çıktı.

Ağlarını denize bırakan balıkçılar limana geri dönerken kıyıya yaklaştıkları sırada karşılarında uzunluğu 16 metre civarında olan dev bir balina görünce şaşkına döndüler. Balığa yaklaştıkları sırada dev deniz canlısı tekneye doğru yöneldi. Balinanın teknenin üzerine geldiğini gören balıkçılar son anda yaptıkları geri manevra ile hem canlarını hemde balinanın tekneyi batırmasını son anda önlediler. Bu anlar yaşanırken balıkçılardan biri cep telefonunun kamerasını açıp o korkulu dakikaları kayda aldı.

Kıyıya kadar gelen balina daha sonra limandan uzaklaşıp karanlık sularda kayboldu.

Balıkçı Mustafa Oktay, 25 yıldır balıkçılık yaptığını hayatında ilk defa bu kadar büyük bir balina gördüğünü söyleyerek , korku dolu bir gece geçirdiklerini kaydetti.

İHA