Akılalmaz olay! Başını kız arkadaşının omzuna koyunca dövüldüler

İzmit'te, halk otobüsünde başını yanındaki kız arkadaşının omzuna yasladığı için bir kişi tarafından dövüldüklerini iddia eden Yağız Berke Birtane, 'Benim çoluk çocuğum var. Kendinizi düzeltin' diyerek uyaran kişinin, otobüsten indirerek ölümle tehdit ettiğini ile sürdü.

8 Aralık’ta meydana gelen olayda, Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Yağız Berke Birtane, iddiaya göre halk otobüsünde başını kız arkadaşı Rozerin Aykul’un omzuna koydu. Bu sırada gençlerin oturduğu koltuğun iki sıra gerisinde oturan başka bir kişi, gençlerin yanına gelerek Yağız Berke Birtane’yi omzundan dürterek, ‘Benim çoluk çocuğum var. Kendinizi düzeltin’ diyerek uyardı.

Gencin cevap vermesi üzerine daha da hiddetlenen kişi, daha sonra gençlere saldırdı. Otobüsten indikten sonra da gençlere vurmaya devam eden kişi, daha sonra otobüse binip gitti. Gençlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, Yağız Berke Birtane ve Rozalin Aykul’u ifadelerini almak üzere Bekirpaşa Polis Merkezi’ne götürdü. Darp raporu da alan gençler, kendilerine saldıran kişi hakkında şikayetçi oldu.

“BOĞUŞTUK, BIÇAK ÇEKTİ”

Yaşadıkları anları anlatan Yağız Berke Birtane, “Cumartesi günü yurda gitmek için otobüse bindik. İkimiz de yorgunduk. Ben arkadaşımın omzuna başımı yasladım. Ondan sonra bir kişi beni sert bir biçimde dürterek, ‘Kendinizi düzeltin. Benim karım, çocuğum var. Ne biçim oturuyorsunuz’ şeklinde uyardı. Ben de olay büyümesin diye ‘Tamam’ dedim. Bunun üzerine daha çok cesaretlenerek küfretmeye başladı. Biz, ‘Siz ahlak bekçisi misiniz? Biz yanlış bir şey yapmıyoruz’ dedikten sonra arkadaşımın başına vurmaya başladı. Sonra ben ayağa kalktım. Kafa attı, boğuştuk. Sonra bıçağını istedi. Şoföre, ‘Arabayı durdur. Ben şunları şu köşede öldüreyim’ dedi. İndik aşağı. Aşağıda da saldırdı, vurdu bana. Sonra otobüse geri bindi. Şoförle beraber yollarına devam ettiler. Polisi aradık, şikayetçi olduk. Benim üstüm başım yırtıldı. Burnum kanadı. Darp raporu aldık. Psikolojik ve fiziksel olarak etkilendik. Arkadaşımın gözlüğü kırıldı” dedi.

“ŞOKA GİRDİM”

Yaşanan olay nedeniyle şoka girdiğini söyleyen Rozalin Aykul ise, “Ben de şoka girdim. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Zaten yurtlarımıza dönecektik. Böyle bir olay yaşadığım için üzgünüm. Umarım başkalarının başına gelmez böyle bir durum. Yıprandık yani. Gerçekten gereksiz bir olaydı. Biz davacı olduk. Umarım bu şahıs bulunur. Çünkü bunlar, böyleleri her yerde ve başkalarının başına da gelecek bu olaylar. Biz böyle olsun istemiyoruz. Umarım insanlar da bilinçlenir ve bunu duyar. Bu adam bulunsun istiyoruz. Olaydan sonra yıprandım. İster istemez derslerime de etki etti. Bölümüm de ağır olduğu için sürekli ders çalışmam gerekiyor. Biraz etkilendim. Sınavlarım var. Konsantrasyonum bozuldu. Maddi ve manevi her açıdan olumsuz etkilendim” diye konuştu.

Olayın şüphelisinin henüz belirlenemediği, otobüs ve çevreden güvenlik kamerası görüntüleri araştırıldığı öğrenildi. DHA