Akıncı Üssü’ne giriş parolası: Yurtta sulh kardeş

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan Akıncı Üssü iddianamesinde, şüphelilerden Albay Ali Eraslan’ın Akıncı Üssü nizamiyesine geldiklerinde araçtan inerek “Yurtta Sulh kardeş” diye bağırdığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminin yönetim merkezi olan Akıncı Üssündeki eylemlerle ilgili hazırlanarak mahkemeye gönderilen iddianamede, şüphelilerden İnsani Yardım Tugayı Komutan Vekili eski Albay Ali Eraslan'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi olduğu belirtilerek, darbe girişimi gecesi herhangi bir yazılı emir ve görev olmamasına rağmen komutanlığını yaptığı Hasan Şahan Kışlası İnsani Yardım Tugayından oluşturduğu ekiple Akıncı Üssüne geldiği belirtildi. İddianamede, ifadelerine başvurulan şüphelilerin Akıncı Üssü nizamiyesine geldiğinde Eraslan'ın araçtan inerek nizamiyedeki nöbetçilere “Yurtta Sulh, Yurtta Sulh kardeş” diye bağırdığı tespitine yer verildi. Eraslan'ın darbeye teşebbüs faaliyetinden önceden haberdar olduğuna dikkat çekilerek, kullanılan parolayı bildiği ve parola ile Akıncı Üssüne girdiği, nizamiyenin emir komutasını devraldığı vurgulandı.

10 Temmuz'da Akıncı Üssüne farklı güzergah arayışı

Ali Eraslan'ın şoförü tanık Ertuğrul Canoğlu ifadesinde, Eraslan'ın 10 Temmuz 2016 tarihinde saat 19.00 sıralarında İnsani Yardım Tugayı ile Akıncılar Üssü arasında normalde kullanılan güzergah dışında başka kullanılan yol olup olmadığını araştırdığını belirtti. Canoğlu, darbe girişimi gecesi Eraslan'ın üzerinde “gizli” ibaresi bulunan sarı zarfı alarak 6 araç ile Akıncı Üssüne gittiğini, kapıdan girerken “Yurtta Sulh” diye nizamiyedeki görevlilere bağırdığını kaydetti. Canoğlu, Eraslan'ın Eryaman nizamiyesinde SAT komandoları arasında yer aldığını, beylik tabancası ile halkın üzerine doğru ateş açtığını, daha sonra sivil elbiseler giyerek üstten ayrıldığını ifade etti.

Kardeşinde ByLock çıktı

İddianamede, Eraslan'ın kardeşi Selim Eraslan'ın FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandığının anlaşıldığı vurgulandı. Diğer kardeşi İkbal Akay'ın ise örgütle bağlantılı olan Bank Asya'da hesabının bulunduğu, 31 Aralık 2013'te 10 bin 268 TL olan hesap bakiyesinin örgütün bankaya para yatırma talimatını vermesinin ardından 24 Aralık 2014'te 64 bin 24 TL'ye yükseldiğinin belirlendiği kaydedildi. (İHA)