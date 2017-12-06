AKP, 17 sayfalık “Reza’yı anlama broşürü” yayınladı 

ABD’de devam eden Reza Zarrab davası ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Man Adası belgelerine karşı AKP’den ‘Broşür’ hamlesi geldi.

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı, “ABD'deki dava ve CHP'nin asılsız iddialarına ilişkin bilgi dosyası” başlığıyla 17 sayfalık broşür hazırladı. Broşürün hazırlanma nedeni şöyle anlatıldı: ‘'Son günlerde ülke gündeminin en çok tartışılan konularından biri haline geldi Reza Zarrab konusu. Ancak konuyla ilgili olarak gerek ana akım medyada gerekse sosyal medyada servis edilen yoğun bilgi akışı, bu konuya yönelik olarak hem zihinlerde bir kafa karışıklığına yol açmakta hem de ülkemiz için son derece önem arz eden böylesine ciddi bir konuda yoğun bir bilgi kirliliğine yol açmaktadır. Bu dosyada; dava hakkında bilinmesi gereken her şey, tüm gerçekliği ile ele alınmakta ve dosyanın konuyla ilgili sağlıklı bir kaynak görevi görmesi hedeflenmektedir.”

ZENCANİ İLE BAŞLADI

Broşürde Zarrab ile ilgili bölüm, 6 Mart 2016'da Babek Zencani'nin İran'da idam cezası almasıyla başlatılıyor. Kronolojik sıralamada, 1 Aralık 2017 tarihinin karşısına da “Davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ilk kez geçti” notu düşüldü… “Davada kim kimdir?” bölümünde Zarrab için aynen şu ifadeler kullanıldı: ‘'Reza Zarrab, Türkiye ve İran vatandaşlığına sahip işadamı. 19 Mart 2016'dan bu yana ABD'de tutuklu. Davanın ana suçlusu konumundayken itirafçı olup tanık olarak dinlenmektedir. Nerede ve hangi şartlarda tutulduğuna dair her hangi bir bilgi verilmiyor” Broşürün Man Adası belgeleriyle ilgili bölümünde ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hedef alındı. CHP lideri için “FETÖ ayarlı canlı bomba; Kılıçdaroğlu” benzetmesi yapıldı.