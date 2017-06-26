AKP ile CHP bayramlaştı

Ramazan bayramı münasebetiyle siyasi partiler de her bayram olduğu gibi birbirleriyle 'kurumsal' olarak bayramlaştılar. AKP CHP bayramlaşmasına Adalet Yürüyüşü damgasını vurdu.

İlk olarak AKP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP'ye ziyarette bulundu. AKP heyetinde Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve AKP MKYK üyesi Nurten Güngör yer aldı. Bayramlaşma için gelen AKP heyetini, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Kadın Kolları MYK üyesi Zehra Eriç ve Gençlik Kolları MYK üyesi Genç Osman Killik karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan İstanbul Maltepe'ye başlattığı “Adalet Yürüyüşü' partililer arasında sohbet konusu oldu.

‘2 KİLO VERMİŞ DURUMDAYIM’

AKP Ankara Milletvekili Murat Alparsalan, adaletin tesis edilmesi ve adalete olan inancın kuvvetlenmesi için parti olarak üzerlerine düşeni yapma gayreti içinde olduklarını söyledi. Bu konuda mevzuat değişiklikleri nihayetinde 16 Nisan’daki yargının tarafsızlığına vurgu yapan bir takım değişikliklerin ortaya konulmasının bunların göstergesi olduğunu kaydeden Alparslan, “Adaletin tesisi, temini, takibinin belki bir şekilde sağlanabilmesi anlamında siyasetin siyasi argümanlarla ve siyaset yapılan mekanizmalar üzerinden bir hassasiyet oluşturulması bizlerin arzusudur. İnşallah bu konuda zaten bir kamuoyu dikkati çekildi. Bu dikkat de üzerinde durduğumuz önemli bir mesele” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan “Adalet Yürüyüşü”nü hatırlatarak, “Ben de iştirak ediyorum. 2 kilo da vermiş durumdayım. Aslında sağlık açısından yararı da var. Sizlere de tavsiye ederim. Tabii sıcakta yürüyoruz. Günde yaklaşık 20 kilometre. Bitiş tarihi 8 ya da 9 Temmuz olarak umuyoruz. Bu tempoda gidersek bitecek. Hatta biraz da hesapladığımız takvimin önündeyiz. Sanırım 8-9 Temmuz’da Maltepe’de olacağız. Sabah başlıyoruz yürüyüşe, günde 3 veya 4 etap yapıyoruz. E-5 karayolundan emniyet şeridini kullanarak yürüyoruz. Bir parça diğer tarafa taşar gibi oluyoruz ama trafik akıyor, bir sıkıntı yok. Kamu düzeninin aksamaması açısından buna özen gösteriyoruz. İşte böyle bir tablo içerisinde uzun ince bir yolda yürüyoruz” ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Alparslan, hassasiyetlerin belirtildiğini, farklı provokasyonlara fırsat vermeden amacına uygun bir şekilde hassasiyetin gösterildiğini belirtti. Ufak tefek şeylerin olduğunu ancak görmezden geldiklerini vurgulayan Gök, herkesin protesto hakkının olduğunu, önemli olanın taşmadan kitlenin de nabzını tutarak yürümek olduğunu söyledi.

CHP'DEN DE AKP’YE BAYRAM ZİYARETİ

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır başkanlığındaki CHP heyeti de AKP’ye bayram ziyaretinde bulundu. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve beraberindeki heyette Kadın Kolları MYK Üyesi Suzan Şahin Dudu ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Kemal Güneri yer aldı. Bayramlaşma için gelen CHP heyetini AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Milletvekili ve Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Jülide Sarıeroğlu, Kadın Kolları Mali ve İdari İşler Başkanı Pınar Doğan Aksoy, Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Özbey ve MKYK Üyesi Asuman Erdoğan’dan oluşan heyet ağırladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Şahin, Ramazan Bayramı'nın ülkemizde ve tüm dünyada yaşayan Müslümanların birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olması temennisinde bulundu. “Bu güzel bayram gününe eriştiren şehitlerimizi, gazilerimizi anmadan geçemeyiz” diyerek sözlerini sürdüren Şahin, “Terörle mücadelede hayatlarını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara çok şeyler borçluyuz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri bizlerin emaneti. Onları bu bayramda yalnız bırakmayalım. Bayramlar, birlik ve beraberlik duygusu etrafında toplumların bir araya geldiği sevinç günleri. Kırgınlıkların, dargınlıkların, küskünlüklerin ortadan kaldırıldığı; dostlukların, kardeşliğin çoğaltıldığı günlerdir. Sadece bu günlerin değil, bütün bir yılın bayram sevinci içerisinde geçmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(İHA)