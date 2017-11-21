‘AKP, MHP’yle ittifak yapsa bile yüzde 50+1’i yakalaması zor’

Gezici Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezici, AKP ile MHP arasındaki olası bir ittifakın MHP’ye zarar vereceğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Gezici, “AK Parti ile MHP birlikte hareket etse dahi yüzde 50+1'i yakalamaları zor” dedi.

“MHP’DEN KOPMA BÜYÜK”

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim barajının düşürülmesi konusundaki açıklamasını da değerlendiren Gezici, “Devlet Bahçeli önümüzdeki seçimlerde şu anki oyundan yüzde 65 ila 70 civarında bir kopma ihtimalini yüksek görüyor. Bu nedenle barajla ilgili açıklama yapıyor. İttifak halinde ise MHP tabanının yüzde 35'i bu ittifaka ‘Evet' diyebilir. Baraj seviyesi yüzde 7 tutulursa, MHP barajı geçsin diye İYİ Parti ve AKP'deki ülkücülerden oy alabilir” dedi.

AKP seçmeninin yüzde 24'ünün kendisini Atatürkçü olarak tanımladığını ifade eden Gezici, şunları söyledi:

“AKP'NİN % 15 OYU ASKIDA”

“Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanların yüzde 55'i, kendisini ‘Atatürkçüyüm' diyerek tanımlıyor. AK Parti'ye oy verenlerin de yüzde 24'ü kendisini Atatürkçü olarak ifade ediyor. MHP'ye oy verenlerin yüzde 65'i de ‘Atatürkçüyüm' diyor. Ayrıca AK Parti'ye oy verenlerin üçte birinin sadık seçmen olduğu görülüyor. Yani bu seçmen kitlesinin ‘yenilikçi, ilerici' bir sisteme ait bir seçmen grubu olduğunu tespit ediyor. AK Parti'nin yüzde 12-15 arasındaki oyu askıdadır. Bu seçmenlerin, merkez seçmen oldukları, demokrat ve Atatürkçü ve cumhuriyetçi bir kitle oldukları görülüyor. Sayın Erdoğan'ın bu seçmen kitlesini ikna etmesi gerekiyor.”

YSK'nın yapısını değiştiren kanun teklifi Meclis'te

AKP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yapısının değişmesi için hazırladığı kanun teklifini dün Meclis'e sundu. Teklifte YSK üyelerinin diğer kurumlarla bağlantısının kesilmesine ilişkin düzenleme yer alıyor. Buna göre; üyeler sadece YSK üyesi olarak görev yapabilecek. Danıştay'dan ya da Sayıştay'dan gelen bir üyenin bu kurumlarla ilişkisi kesilecek. YSK'da 7 asıl, 4 yedek üye bulunuyor.

Özellikle Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen üyelerin de daimi üye olması üzerinde duruluyor. Teklifteki bir diğer düzenleme ise 16 Nisan referandumunda tartışma yaratan mühürlü-mühürsüz oylarla ilgili oldu. Oyların nasıl geçerli olacağına yönelik net ifadeler teklifte yer aldı.

ELİTAŞ AÇIKLAMIŞTI

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş daha önce yaptığı açıklamada “298 Sayılı Kanun'da değişiklik yapan kanun var. Tahmin ediyorum Yüksek Seçim Kurulu'nun kurulmasıyla ilgili kanun tasarısı veya teklifi olacak. O bugünlerde Bakanlar Kurulu'nda görüşülüyor. Görüşüldükten sonra TBMM'ye sunulacak ve Anayasa Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM'ye gelir ve 11 Aralık tarihinden önce yasalaşır” demişti.