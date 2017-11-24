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AKP, Öğretmenler Günü’nde ’40 bin Öğretmen Ataması’ önergesini reddetti!

CHP'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde '40 Bin Öğretmen Ataması' için verdiği önerge AKP tarafından reddedildi. İşte AKP'nin reddettiği diğer önergeler...

22:5024 Kasım 2017
Gündem
AKP, Öğretmenler Günü’nde ’40 bin Öğretmen Ataması’ önergesini reddetti!
CHP'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde '40 Bin Öğretmen Ataması' için verdiği önerge AKP tarafından reddedildi. İşte AKP'nin reddettiği diğer önergeler...

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Musa Çam, sosyal medya hesabından CHP’nin verdiği ve AKP tarafından reddedilen önergeleri paylaştı. Musa Çam’ın yaptığı paylaşımlar, CHP’nin sunduğu hangi önergelerin AKP tarafından reddedildiğini gözler önüne serdi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE 40 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI AKP TARAFINDAN REDDEDİLDİ!
Plan ve Bütçe Komistonu Başkanlığı’na verilen 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde verilen ’40 bin öğretmen ataması’ önergesi AKP tarafından reddedildi. Musa Çam, önergenin reddedilmesini “24 Kasım Öğretmenler gününde Daha iyi bir eğitim için 40 bin öğretmen ataması önergemiz akp gurubu tarafından RED EDİLDİ”
diyerek paylaştı.

İşte Musa Çam’ın yaptığı o paylaşımlar…

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