AKP, Öğretmenler Günü’nde ’40 bin Öğretmen Ataması’ önergesini reddetti!

CHP'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde '40 Bin Öğretmen Ataması' için verdiği önerge AKP tarafından reddedildi. İşte AKP'nin reddettiği diğer önergeler...

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Musa Çam, sosyal medya hesabından CHP’nin verdiği ve AKP tarafından reddedilen önergeleri paylaştı. Musa Çam’ın yaptığı paylaşımlar, CHP’nin sunduğu hangi önergelerin AKP tarafından reddedildiğini gözler önüne serdi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE 40 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI AKP TARAFINDAN REDDEDİLDİ!

Plan ve Bütçe Komistonu Başkanlığı’na verilen 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde verilen ’40 bin öğretmen ataması’ önergesi AKP tarafından reddedildi. Musa Çam, önergenin reddedilmesini “24 Kasım Öğretmenler gününde Daha iyi bir eğitim için 40 bin öğretmen ataması önergemiz akp gurubu tarafından RED EDİLDİ”

diyerek paylaştı.

İşte Musa Çam’ın yaptığı o paylaşımlar…

24 Kasım Öğretmenler gününde Daha iyi bir eğitim için 40 bin öğretmen ataması önergemiz akp gurubu tarafından RED EDİLDİ pic.twitter.com/8UjTryQVnb — Musa Çam (@musacam) 24 Kasım 2017

Daha iyi Sağlık hizmeti için 50 bin doktor istihdamı için verdiğimiz önerge akp gurubu tarafından RED EDİLDİ pic.twitter.com/cxY1Zd9BWm — Musa Çam (@musacam) 24 Kasım 2017

Daha iyi sağlık hizmeti için 30 bin hemşire istihdamı için önergemiz akp gurubu tarafından RED EDİLDİ pic.twitter.com/Rww8ZGmXyQ — Musa Çam (@musacam) 24 Kasım 2017

Eğitim emekçisi öğretmenlerimizin 3600 göstergesi akp mv tarafından RED EDİLDİ pic.twitter.com/QRPGPQliO6 — Musa Çam (@musacam) 24 Kasım 2017

Elektrik faturalarımızda TRT payı,kayıp kaçak,sayaç okuma bedellerinin çıkarılması önergemiz akp mv tarafından RED EDİLDİ pic.twitter.com/KEVIacxtjK — Musa Çam (@musacam) 24 Kasım 2017