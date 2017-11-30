Kılıçdaroğlu’na AKP Sözcüsü’nden yanıt: Belgeler sahte, gündem suni

AKP Sözcü Ünal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ve Zarrab davası hakkında soruları yanıtladı. AKP sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekillerle yaptığı görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun belge iddilarına ilişkin olarak "TBMM'yi kendi yalanlarınıza neden alet ediyorsunuz. Belgeler sahtedir" dedi.

Ünal Zarrab davasına ilişkin ise Türkiye’nin siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırılmak istendiğini vurgulayarak “Türkiye’nin rehin alınmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Ünal’ın açıklamasından satır başları

Ortada ana muhalefet partisinin bir takım gösterdiği evraklar var. Ne olduğunu kendi partilileri de dahil kimse bilmiyor. Basınla paylaşılmıyor. Türkiye’nin bu kadar önemli meselesi varken, 4 terör örgütü ile Türkiye mücadele ederken ana muhalefet partisi genel başkanı hem siyaseti hem siyasetin gündemini ne olduğu belli olmayan, içeriğini paylaşmadığı bazı belgelerle savunmaya devam ediyor. Burada neyi konuşacağız. Bu belgeyi yargı ile paylaşın. Hayır paylaşmayız. Anayasa’nın 39. maddesi açık. Cumhurbaşkanımız tazminat davası açtı. Dolayısıyla artık bundan sonrası yargının işidir. Kişi, ne yapması gerekiyor? Bu belgeleri, kendi iddiasının ispatı olduğu belirtilen belgeleri yargı ile paylaşması gerekiyor. Biz Meclis’te bir araştırma önergesi vereceğiz, diyor. TBMM’nin işi yok sizin yalanlarınızın sizin iddialarınızın yeri midir? Siz TBMM’yi kendi yalanlarınıza niye alet ediyorsunuz. Burada ismi geçen kişiler milletvekili midir? Hayır değildir. Burada maalesef Türkiye’nin bu kadar kritik gündemi olmasına rağmen maalesef her zaman olduğu gibi Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin çıkardığı suni krizlerle Türkiye meşgul edilmek isteniyor. Biz arkası karanlık iddialarla Türkiye’nin gündeminin meşgul edilmesine karşıyız. Türkiye’nin siyasi gündemini de kendi yalanları ile, ispata muhtaç iddialarıyla bir takım belgelerle meşgul etmesin. Bunları basınla, yargıyla paylaşsın..

Zarrab davasına ilişkin Ünal: Türkiye’nin rehin alınmasına izin vermeyeceğiz

Son günlerde sosyal medyada bir takım televizyon ekranlarında birilerini yüzünde yine güller açtığını görüyoruz. Hukukta yeri olmayan bir adamın bazı iddialar üzerinden rehin alınarak ortaya koyduğu iddialardan birileri umutlanmaya başladılar. Umutlarını nereye bağladıklarını görüyoruz. Türkiye yerli ve milli unsurları ile Amerika’nın derin devletinin yargıda oluşturduğu, New York’ta FETÖ’nün aklının etkisi altında, dava üzerinden birilerinin Türkiye’yi siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırmasına seyirci kalacak değiliz. İçeride de umutlananlara şunu söylüyorum, hiç umutlanmayın. Bu bizim bir tiyatro oyunu olarak gördüğümüz bir oyundur. Biz bu oyunun bir aktörü olmayacağız. Türkiye’yi sanık sandalyesine oturtmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz..