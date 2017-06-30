AKP Sözcüsü’nden önemli açıklamalar

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Mahir Ünal’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle

(CHP’nin Adalet Yürüyüşü)

-Özellikle bildiğiniz gibi, iş siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi çerçevesinde şu anda devam eden CHP’nin yürüyüşü ve buna ilişkin hususlar da bu çerçevede ele alındı.



-CHP’liler adaletten ne anladığını gözden geçirmeli.



-CHP’nin bu yürüyüşü MKYK’da özel olarak ele alınmadı. İç ve dış siyasi gelişmeler çerçevesinde ele alındı. CHP sözcülerinin açıklamaları beni de şaşırtıyor.



-Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının son 8 yıldaki, Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduktan sonraki söylemlerine baktığımızda aslında Kılıçdaroğlu’nun bu süreç içinde hangi dönemde milletle birlikte hareket ettiği araştırılsa çok fazla bir şeye rastlayamayız.”



-15 Temmuz’dan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir programda FETÖ’nün kitaplarının da savunulduğu bir dil içine girilebiliyorsa, PKK’lılar için arkadaşlar ifadesi kullanılabiliyorsa, burada adaleti nerede arayacağız.

-CHP’li sözcüler, bu yürüyüş esnasında korkmadan yürüdüklerini söylüyorlar. Devletimiz gerekli güvenliği sağladığı için tabii ki güvenle yürüyecekler.

Mesele adalet değil. Mesele 15 Temmuz’da cesaretle yürümekti.



(Erdoğan’ın Almanya ziyareti)

-Almanya’nın tutumu üzücü , kabul edilemez.



-Orada yaşayan vatandaşlarımızın toplantısına Cumhurbaşkanımızın katılmasına da Almanya izin vermemişti. Terör örgütü elebaşısı Murat Karayılan’ın canlı yayınla bağlanmasına izin vermişti. Yürütülebilir bir diplomasi düzeyinde devam ettirmek istiyoruz ama, hem 15 Temmuz’dan sonra Almanya’nın FETÖ’cülere dönük tutumu, hem de Cumhurbaşkanımıza dönük bu tutumu kabul edilebilir değil.



(Trump -Erdoğan görüşmesi)



Cumhurbaşkanımızın Trump ile görüşmesi sona erdi, birazdan Putin’le Cumhurbaşkanımız bir görüşme gerçekleştirecek.

(15 Temmuz yıldönümü)

AK Parti olarak 81 ilde meydanlara yürüyeceğiz.



(Meclis İç Tüzük görüşmeleri)

Meclis’te Yeni İç Tüzük görüşmeleri 11 Temmuz’da Anayasa Komisyonu’nda başlayacak.

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