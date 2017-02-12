AKP’de ‘Hayır’ istifaları

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin “Hayır” kampanyasının İzmir ayağı, Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde start aldı.

CHP'nin Anayasa değişikliği referandumu öncesi başlattığı “Hayır” kampanyasının İzmir ayağı, Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde başladı. Çok sayıda CHP'linin katıldığı toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçe belediye başkanları, CHP İzmir milletvekilleri ve CHP'li yöneticiler katıldı. Ellerine Türk bayrakları alan partililer, hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. Öte yandan, AKP'den CHP'ye geçen 20 üyeye de “Hayır” rozeti takıldı.

‘SON DEĞİL BAŞLANGIÇ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, “Gideceğimiz sandık bir son değil bir başlangıç olacak. Teklifi karşımıza koydular. Türkiye'nin karşısına tercih yapmak üzere tek bir soru sordular. Biz aydınlık bir gelecek yazmak istiyoruz. Sordukları soru, siyah ve beyaz kadar uzak iki farklı geleceğin arasında tercih yapma sorusu. Bizim ne istediğimiz çok açık. Biz aydınlık, özgür, kalkınan, hukuka dayanan, sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyetini yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Hangi siyasi partiye oy verirsek verelim, neye inanırsak inanalım; 2,5 yıldır fiili başkanlık düzeninin Türkiye'ye ne yaşatacağını biliyoruz” dedi.

İHA