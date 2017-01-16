AKP’de ikinci tur teyakkuzu

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'teki anayasa görüşmelerinin ikinci tur oylamaları öncesi vekillerini topluyor.

TBMM’de görüşülen Anayasa değişiklik paketinin Çarşamba günü yapılacak ikinci tur oylamaları öncesinde AKP, fire olmaması için teyakkuza geçti. Başbakan Binali Yıldırım, yarın milletvekilleriyle öğle yemeğinde biraraya gelecek. Başbakan yarın ilk olarak saat 10.00’da merkez yürütme kurulu toplantısına başkanlık edecek. Ardından da saat 12:30’da yine Genel Merkez’de bu kez milletvekilleri ile öğle yemeğinde buluşacak.

HEM TEŞEKKÜR EDECEK, HEM DE UYARACAK

Başbakan Yıldırım’ın her iki görüşmede de parti yöneticilerine ve AKP’li vekillere, Anayasa görüşümelerinin birinci turundaki performansları nedeniyle teşekkür edeceği, ayrıca 2. tur için de uyarıda bulunacağı ifade ediliyor.

İKİNCİ TUR KRİTİK

TBMM’deki Anayasa değişiklik oylamalarında 2. tur kritik. Çünkü 2. tur oylamalarda teklifin 330’u bulmayan maddeleri, paketten düşebilecek. AKP, ilk turda “evet” oyu veren vekillerin, ikinci turda oylarını değiştirmemeleri için çabalarını oylama gününe kadar sürdürecek.