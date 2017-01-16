AKP’de ikinci tur teyakkuzu

TBMM’de görüşülen Anayasa değişiklik paketinin Çarşamba günü yapılacak ikinci tur oylamaları öncesinde AKP, fire olmaması için teyakkuza geçti. Başbakan Binali Yıldırım, yarın milletvekilleriyle öğle yemeğinde biraraya gelecek. Başbakan yarın ilk olarak saat 10.00’da merkez yürütme kurulu toplantısına başkanlık edecek. Ardından da saat 12:30’da yine Genel Merkez’de bu kez milletvekilleri ile öğle yemeğinde buluşacak.
Başbakan Yıldırım’ın her iki görüşmede de parti yöneticilerine ve AKP’li vekillere, Anayasa görüşümelerinin birinci turundaki performansları nedeniyle teşekkür edeceği, ayrıca 2. tur için de uyarıda bulunacağı ifade ediliyor.
TBMM’deki Anayasa değişiklik oylamalarında 2. tur kritik. Çünkü 2. tur oylamalarda teklifin 330’u bulmayan maddeleri, paketten düşebilecek. AKP, ilk turda “evet” oyu veren vekillerin, ikinci turda oylarını değiştirmemeleri için çabalarını oylama gününe kadar sürdürecek.