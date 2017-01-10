AKP’den Celal Kılıçdaroğlu açıklaması

AKP, üye olmak için başvuruda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "AKP hiç kimsenin şahsî hesaplaşmasına zemin yapılacak bir Parti değildir" ifadeleri kullanıldı.

AKP, üye olmak için başvuruda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "AKP hiç kimsenin şahsî hesaplaşmasına zemin yapılacak bir Parti değildir" ifadeleri kullanıldı.

Celal Kılıçdaroğlu dün, üye olmak için Ankara'da bulunan AKP Genel Merkezi'ne gitmişti.

Binanın girişinde parti yetkilileri tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu ‘rabia' yaparak basın mensuplarına selam vermiş, twitter hesabından da ‘resmi olarak Ak Parti'li oldum” paylaşımında bulunmuştu.

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İşte AKP’den yapılan açıklamanın tamamı:

“Bugün bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye üye olduğu yönünde haberler yer almıştır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Parti Tüzüğümüzün ve Teşkilat İç Yönetmeliğimizin üyelikle ilgili kurallarına göre; üyelik için talep formu doldurmak; üyelik kaydı anlamına gelmemektedir. Etik ölçütler itibariyle ismi geçen kişinin üyelik işleminin tekemmül ettirilmesine olumlu bakıl-ma-maktadır. Talep formunu alan, üyelik işlemi gerçekleşmeden süreç ikmal edilmiş gibi açıklama yapan ve bunu kamuoyu ile paylaşan İlçe Başkanımız, özensiz ve dikkatsiz davranışı sebebiyle sözlü olarak uyarılmıştır. İlgili kişinin, AK Parti’ye üyelik talebi ‘etik' nedenlerle kabul edilmeyecektir.

AK Parti kuruluşundan bugüne ‘üyelik’ çalışmalarını titizlikle yürüten ve belli ilkeler ışığında bu başvuruları karara bağlayan bir partidir. Bu çerçevede şu hususun altını özellikle belirtmekte fayda var: AK Parti hiç kimsenin şahsî hesaplaşmasına zemin yapılacak bir Parti değildir. Partimiz aynı şekilde ‘aile mahremiyeti'nin korunmasına da büyük bir önem vermektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. “