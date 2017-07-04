AKP’den CHP’nin AİHM hamlesine ilk yorum

CHP'nin 16 Nisan referandumu ile ilgili AİHM'e gitme kararını da değerlendiren AKP Sözcüsü Mahir Ünal "Nihayetinde bütün bu eylemler üzerinden bir meşruiyet krizi, tartışma alanı oluşturmak ve farklı sorun alanlarında yeni krizler üretmek ve sorundan beslenen siyasetin bir parçası olmak. YSK'nın bu konuda verdiği karar son derece açıktır. AİHM'nin de vereceği karar bellidir. Burada teknik bir değerlendirmeye gerek olmadığını düşünüyorum." dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal parti genel merkezinde gazetecilere 15 Temmuz anma programları hakkında açıklamalarda bulundu. “Bu millet 29 gün demokrasi nöbeti tuttu. Yıl dönümünde tabii ki de yine demokrasi nöbeti tutacağız” diyen Ünal, AKP’nin 81 ilde etkinlikler düzenleyeceğini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Ünal “Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları 15 Temmuz’u nasıl okuyorlar. Açıkçası şaşkınlıkla izliyoruz. Biz sokakta yok edilmek istenen demokrasimizi 15 Temmuz gecesi kurtardık. Hep beraber, milletimizle beraber demokrasimizi müdafaa ettik. Ve şimdi yıl dönümünde de bir anma sembolü olacak tabii ki de demokrasi nöbeti tutacağız. Bu millet 29 gün boyunca demokrasi nöbeti tuttu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladı ve işaretiyle sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan yoldan geçerken Külliye’ye gitmiş oturmuş bir insan değildir. Bu milletin yüzde 52’sinin oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanıdır. Bu ülkenin demokrasisine, Cumhurbaşkanına sahip çıkması aslında tercihine sahip çıkmasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları bunu anlamalıdır. Gezi’de on binlerce insan sokağa çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi o zaman 20 milyondan fazla kişinin oyunu aldığı hükümetin meşruiyetini tartışmaya açtı. O gün sokağa çıkan 20 bin kişi üzerinden 20 milyon oy verdiği hükümetin meşruiyetini tartışan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün 10 bin kişiyle yürürken 23 milyon kişinin oyunu almış hükümetin ve yüzde 52’nin oyunu almış Cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmaya açıyorsa burada bir demokrasi sorunu var demektir. CHP’nin demokrasi anlayışı bu mudur? Gerçi Kılıçdaroğlu’nun ‘sözümü dinlemeyenleri kapının önüne koyarım’ sözü demokrasi anlayışının ifadesi aslında. Yel değirmenlerini canavar zanneden bir akılla karşı karşıyazı. Kılıçdaroğlu ‘Don Kişot’ sendromu yaşıyor.” dedi.

15 Temmuz anma programı ile ilgili parti olarak da çeşitli etkinliklere imza atacaklarını belirten Ünal “AK Parti olarak o gece verdiğimiz mücadelenin ve koruduğumuz demokrasimizin bir parçası olarak anma programlarımızı düzenleyeceğiz. Bizim yine belediye başkanlıklarımız bulundukları illerde 11 Temmuz’dan itibaren bu etkinliklere iştirak edecekler ve kendi etkinliklerini yapacaklar. İl başkanlıklarımız, kadın kollarımız ve genel merkezimizin de programı olacak. Takvimi 7 Temmuz’dan sonra detaylı bir şekilde paylaşacağız. Biz 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı demokrasi nöbetine katılacağız” dedi.

CHP’nin AİHM’ye başvuru kararı

CHP’nin 16 Nisan referandumu ile ilgili AİHM’e gitme kararını da değerlendiren Mahir Ünal “Nihayetinde bütün bu eylemler üzerinden bir meşruiyet krizi, tartışma alanı oluşturmak ve farklı sorun alanlarında yeni krizler üretmek ve sorundan beslenen siyasetin bir parçası olmak. YSK’nın bu konuda verdiği karar son derece açıktır. AİHM’nin de vereceği karar bellidir. Burada teknik bir değerlendirmeye gerek olmadığını düşünüyorum.” yorumunda bulundu.