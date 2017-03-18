AKP’li bakanın kardeşinin aldığı ihale suç, iptal olsun

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve Mahmet Tanal ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri dün Çağlayan Adliyesi’ndeydi.

CHP'liler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. İBB Başkanı Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Barış Yarkadaş, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi Nazmiye Sümeyye Kaya'nın İBB'den aldığı ihaleleri hatırlattı. Yarkadaş, şunları söyledi:

“Nazmiye Sümeyye Kaya, AKP'li Fatih Belediyesi'nin meclis üyesidir. Aynı zamanda İBB'de de meclis üyeliği görevinde bulunmaktadır. Bu kişi, belediye meclis üyesi olduğu için belediyelerden ihale alamaz. Bu, kanunla yasaklanmıştır. Gazetelerdeki haberlere göre Aile Bakanı'nın kardeşi, AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden ihale almıştır. Bu hem suçtur, hem de etik değildir. AKP'lilere yasadışı olarak verilen bu ihaleler mercek altına alınmalı ve derhal iptal edilmelidir. Böylece kamunun mallarının yağmalanmasının önüne geçilmelidir. Ayrıca, İBB Başkanı Topbaş ve tüm sorumlular derhal özür dilemelidir.” Bu arada İBB'nin CHP'li Meclis üyeleri iddialar hakkında başkanlık makamına soru önergesi verdi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

CHP'liler, ayrıca Hattat Holding'in yarım kalan projesi için İBB ile imzaladığı protokol nedeniyle Topbaş ve işadamı Mehmet Hattat hakkında suç duyurusunda bulundu. Topbaş'ın, “Görevi kötüye kullanma, imar kirliliğine neden olma” iddiasıyla yargılanmasını istedi.