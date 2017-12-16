AKP’li başkan kalp krizi geçirdi!

Bursa'nın İznik Belediye Başkanı AKP'li Osman Sargın, kalp krizi geçirdi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, katıldığı AKP ilçe kongresinin ardından aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Sargın’ı İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

ANJİYOYA ALINDI

Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği saptanan Osman Sargın, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Sağ kalp damarında tıkanıklık olduğu belirtilen Sargın’ın anjiyoya alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.