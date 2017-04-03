AKP’li başkan kaza geçirdi

Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Pınarbaşı ilçesinden Kastamonu’ya geldiği sırada geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinden Kastamonu'daki bir toplantıya katılmak üzere gelen AKP’nin Pınarbaşı İlçe Başkanı Sinan Yılmaz idaresindeki 37 RD 428 resmi plakalı otomobil, Kırcalar mevkisine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada sürücü Sinan Yılmaz ile Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz ve araçta bulunan Emin Kara yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi. İHA