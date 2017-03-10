AKP’li başkan ve ağabeyine silahlı saldırı: 1 ölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AKP Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ve ağabeyi Murat Ayhan, evlerine giderken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Murat Ayhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AKP Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan, ağabeyi Murat Ayhan ve kardeşiyle evlerine giderken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda AKP'li Başkan ve kardeşi yara almazken, ağır yaralanan Murat Ayhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AKP Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan, ağabeyi Murat Ayhan'ın ve kardeşinin evlerine giderken kimliğe belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradıklarını belirtti. Vali Toprak, kurşunun isabet ettiği Murat Ayhan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini kaydetti. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. (İHA)