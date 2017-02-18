AKP’li başkandan Atatürk’e çirkin saldırı

Mersin’de AKP Anamur Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki, Ulu Önder Atatürk için “Keşke olmasaydı, Türk’e benzemiyor” dedi. Saygısızlığa tepki büyük...

Son yıllarda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırılar arttı. Son örneği Mersin'de yaşandı. Çirkin mesajların sahibi ise Anamur AKP Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki oldu.

HAKARET DOLU MESAJ

Baki'nin, Twitter'da paylaştığı mesajlar şöyle:

– Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek va. #RecepTayyipErdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır!

– Birinin babasının ve kendisinin doğum yeri Selanik ise Selaniklidir. Kimse Türk, Atatürk demesin. Orijinali Yunan yani, net. Benzemiyor Türk'e…

– Tarih yazılıyor. Aydınlık, Batı özentili devrim değil, İslam davası devrimidir bu.

AKP'li Hasan Baki'nin bu mesajları büyük tepki çekti. CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Baki hakkında suç duyurusunda bulundu.

AKP İSTİFASINI İSTEDİ

AKP Anamur İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, baskılar sonucu Baki'nin istifasını istediklerini, kendisinin de istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, paylaşımların AKP'yi bağlamadığını da söyledi.

Bunu kabul etmek mümkün değildir

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, AKP'li Hasan Baki'nin paylaşımlarına tepki gösterdi.

Kuyucuoğlu şöyle dedi: “Ülkemizin, özgürlük ve demokrasiye kavuşmasını sağlayan, egemenliği Dolmabahçe Sarayı'ndan alıp TBMM’ye veren devlet adamımızın, bu şekilde aşağılanmasını kabul etmek mümkün değildir. Gençliğin bu noktaya gelmesine neden olanların oturup düşünmesi gerekir. Bu ve benzeri zihniyetlerin, Türkiye’yi nereye götürmek istediklerinin bir işaretidir.”

BASKI İSTİFA GETİRDİ

AKP, tepkiler üzerine Baki'nin istifasını istedi. Baki istifa etti.