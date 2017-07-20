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AKP’li Başkan’ın aracına saldırı

AKP Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer’in aracına, park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz kişilerce taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu.

22:2320 Temmuz 2017
Gündem
AKP’li Başkan’ın aracına saldırı
AKP Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer’in aracına, park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz kişilerce taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Vilları'nda bulunan AKP Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer'e ait iş yerinin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gezer'e ait araca park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz kişilerce taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu. Saldırı nedeniyle araçta hasar olurken, iş yerinden çıktığı sırada durumu fark eden Gezer, polisi aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İHA

Son güncelleme: 22:4620.07.2017
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