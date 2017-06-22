AKP’li belediye başkanı partisinden istifa etti

Denizli’nin Kale İlçesi AKP'li Belediye Başkanı Erkan Hayla, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Karabük'ün Safranbolu İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Necdet Aksoy da, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı

AKP Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kale'de 2010 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak seçilen ve 2014 yerel seçimlerinde AKP'nin adayı olarak seçime giren Hayla, üst üste ikinci kez belediye başkanlığı yapıyordu.

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Sosyal medya hesabından istifasını açıklayan Hayla, gerekli gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini açıkladı. Hayla, “Saygıdeğer AK Parti camiası şahsıma oy veren değerli seçmenlerimiz. Gerekli gördüğüm lüzum üzerine affınıza sığınarak, çok sevdiğim partimden istifa ediyorum” dedi. İHA