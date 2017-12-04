AKP’li belediyeden ilkokul öğrencilerine hac çantası

Samsun’da, AKP’li Canik Belediyesi, çocuk ve gençler için açtığı kurslarında ve Sıbyan Okulu’nda eğitim gören öğrencilere hac ve umre malzemeleri çantası hediye etti.

Harem-selamlık sınıflarda eğitim gören çocuklara dağıtılan çantada, seccade, tesbih, takke ve zemzem takımı yer aldı. Belediye tarafından yaptırılan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Gençlik Merkezi, Şehit İlhan Varank Etüt ve Eğitim Merkezi, Şehit Türkan Türkmen Tekin Sıbyan Okulu, Şehit Uhud Kadir Bilim ve Sanat Merkezi, Şehit Sevgi Yeşilyurt Aile Okulu ve Eğitim Merkezi gibi eğitim tesisleri bulunan Mevlana Eğitim, Kültür ve Yaşam Kampüsü'nde 5 bin çocuk, genç ve kadına hizmet veriliyor. Çok tartışılan sıbyan okulunun da yer aldığı kurslarda, çocuklara ve gençlere takviye dersler veriliyor.

“EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ”

Canik Belediyesi olarak en büyük yatırımı gençlere yaptıklarını da ifade eden Belediye Başkanı Osman Genç, “Gençlerimiz ne kadar bilgili, donamlı, aynı zamanda ahlaki ve manevi değerlerini önemseyen kişiler olurlarsa şehrimizin ve ülkemizin de geleceği o kadar sağlam olur. Belediye olarak sağlam bir gelecek için eğitime büyük önem veriyoruz. Gençlerimizi fiziki, ilmi, fenni ve

ahlaki olarak geleceğe tam donanımlı olarak hazırlıyoruz. Hayatın her alanına ve her yaştan insana

hitap eden kampüsümüzün özellikle hafta sonlarında çocuk ve gençlerimizle dolup taştığını görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.