AKP’li Burhan Kuzu’dan ‘Hukuk var mı yok mu’ tartışmasına ilginç yorum

CHP’li Muharrem Erkek ve AKP’li Burhan Kuzu, katıldıkları canlı yayında 16 Nisan’da yapılacak olan Başkanlık Anayasa’sı referandumuna ilişkin kritik noktaları tartıştılar. CNN Türk’te Tarafsız Bölge programında CHP’li Muharrem Erkek ve AKP’li Burhan Kuzu, Başkanlık Anayasa’sını tartıştı. Programın bir bölümünde, Cumhurbaşkanı’nın yargıda etkisi olacak mı? Yargı nasıl belirlenecek sorusu tartışılırken, CHP’li Muharrem Erkek, atanacak olan yargıçların bağımsız olmayacağını ifade etti.
Bunun ardından konuya giren programın moderatörü Ahmet Hakan bir örnek vererek, ‘Anayasa mahkemesine Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan atama yaptı fakat, onların istemediği kararlar da verildi. Yani herhangi bir yargıcın bir makam tarafından atanması, yargıcın o makamın emrine girmesi anlamına gelmiyor diyor Burhan Hocam’ dedi.
Bunun üzerine cevap veren CHP’li Muharrem Erkek de, ‘Hukuk devletiyseniz evet, Sayın Kuzu’nun dediğine katılırım” dedi.
Burhan Kuzu ise, CHP’li Erkek’in bu sözlerine karşılık olarak, ‘Hukuk devleti değiliz’ demek olur mu ya. Belki idari anlamda hukuk yok ama hukuk devleti değiliz diyemeyiz, ayıp olur” ifadelerini kullandı.